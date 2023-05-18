Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він додав, що висока зарплата недостатній запобіжник, аби не було корупції.
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Невідворотність покарання
Для того, щоб судді в Україні не брали хабарів треба запровадити невідворотність покарання. Зарплатня у пів мільйона в місяць – достатня.
За словами народного депутата, державна зарплата ніколи не зможе конкурувати з "неофіційними зарплатами", які платять олігархи.
"На будь-які пів мільйона завжди знайдуться три мільйони доларів", – сказав Юрчишин.
Проте, якщо буде невідворотність покарання – усе зміниться.
Чи достатня зарплата? Більш ніж. Чи достатній це запобіжник, аби не було корупції? Ні, бо немає покарання. Тому у нас має бути невідворотність покарання,
– зазначив народний депутат від партії "Голос".
Він відзначив ефективну роботу НАБУ та САП, а також реакцію суспільство, яке не замовчує проблему.
"Буде невідворотність покарання – не буде корупції в українському суді", – підсумував Юрчишин.
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Удар по довірі до суддів
У процесі підбору суддів Верховного Суду не було незалежних експертів. Була громадська рада доброчесності, але лише з дорадчими функціями.
Ми розігнали попередній склад ВКС якраз за те, що вони не дослухалися до висновків незалежних експертів,
– розповів народний депутат.
Конкурс з незалежними експертами та їхнім вирішальним голосом, як зараз пропонує Венеційська комісія щодо Конституційного Суду працює.
Юрчишин переконаний, що спокуса відійти від правил буде до тих пір, поки поруч не стоятиме закон з серйозною палицею.
Сама справа щодо корупціонера Князєва, навіть без вироку, завдала шаленого удару по довірі до судової гілки влади.
"Систему характеризує не помилка, а реакція на неї. Поки що система судової влади реагує адекватно, зараз хід за Вищою радою правосуддя – чекаємо", – наголосив Юрчишин.
Справа ексголови Верховного Суду Князєва: коротко
- 15 травня Всеволода Князєва, який донедавна очолював Верховний Суд України, спіймали на хабарі у розмірі майже трьох мільйонів доларів. Співробітникам НАБУ та САП вдалося викрити масштабну корупційну схему.
- Тепер обов’язки корупціонера Князєва, якого усунули з посади голови Верховного Суду, тимчасово виконуватиме Дмитро Луспеник.
- Детективи НАБУ під прикриттям проникли всередину злочинного угрупування, аби виявити корупційну схему.
- Ексглава Верховного Суду Князєв перебуває зараз в ізоляторі тимчасового тримання. Однак прокурори вже готують до Вищої ради правосуддя подання, щоб отримати дозвіл на утримання Князєва під вартою.
- Хабарник Князєв вважає своє затримання "неправомірним", адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку.