Про це повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Водночас Князєв залишатиметься суддею Верховного Суду.
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Князєв перебуває в ізоляторі
За словами Постолюк, зараз Князєв перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, оскільки ще не закінчилися 72 години з моменту затримання, коли можна утримувати без рішення суду.
Наразі прокурори готують до Вищої ради правосуддя подання, щоб отримати дозвіл на утримання Князєва під вартою.
Після цього САП направить до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання Князєву запобіжного заходу.
Захист Князєва оскаржив його затримання
Як стало відомо, Князєва доправили до Вищого антикорупційного суду, де розглядатиметься скарга на його затримання.
Ексголову Верховного Суду доставили до суду, наразі чекаємо на початок засідання,
– заявили у суді.
Скандал з Князєвим: що відомо
- Всеволода Князєва спіймали під час передачі хабар у розмірі 3 мільйонів доларів за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.
- Першу частину хабаря передали 3 травня, а другу – 15 травня.
- Як стало відомо, причетним також є і його адвокат-посередник Олег Горецький. Їм повідомили про підозру.
- Костянтин Жеваго заперечує свою причетність до багатомільйонного хабаря.
- Як виявилось, у Верховному Суді фактично створили "бек-офіс" під керівництвом Всеволода Князєва. У ньому вирішувалися питання щодо сум, за які судді ухвалювали "правильні" рішення.
- Політолог Микола Давидюк вважає, що Всеволод Князєв – приклад зрадника, який відстоював інтереси олігарха, продаючи національний інтерес під час війни.