Про це повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Водночас Князєв залишатиметься суддею Верховного Суду.

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Князєв перебуває в ізоляторі

За словами Постолюк, зараз Князєв перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, оскільки ще не закінчилися 72 години з моменту затримання, коли можна утримувати без рішення суду.

Наразі прокурори готують до Вищої ради правосуддя подання, щоб отримати дозвіл на утримання Князєва під вартою.

Після цього САП направить до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання Князєву запобіжного заходу.

Важливо! Князєв залишатиметься суддею Верховного Суду. Звільнити його має право Вища рада правосуддя.

Захист Князєва оскаржив його затримання

Як стало відомо, Князєва доправили до Вищого антикорупційного суду, де розглядатиметься скарга на його затримання.

Ексголову Верховного Суду доставили до суду, наразі чекаємо на початок засідання,

– заявили у суді.

Скандал з Князєвим: що відомо