Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк. В то же время Князев будет оставаться судьей Верховного Суда.
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Князев находится в изоляторе
По словам Постолюка, сейчас Князев находится в изоляторе временного содержания, поскольку еще не закончились 72 часа с момента задержания, когда можно удерживать без решения суда.
Сейчас прокуроры готовят в Высший совет правосудия заявление, чтобы получить разрешение на содержание Князева под стражей.
После этого САП направит в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании Князеву меры пресечения.
Защита Князева обжаловала его задержание
Как стало известно, Князева доставили в Высший антикоррупционный суд, где будет рассматриваться жалоба о его задержании.
Экс-председателя Верховного Суда доставили в суд, пока ждем начала заседания,
– заявили в суде.
Скандал с Князевым: что известно
- Всеволод Князев был пойман во время передачи взятки в размере 3 миллионов долларов за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате.
- Первую часть взятки передали 3 мая, а вторую – 15 мая.
- Как стало известно, причастен также и его адвокат-посредник Олег Горецкий. Им сообщили о подозрении.
- Константин Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.
- Как оказалось, в Верховном Суде фактически был создан "бэк-офис" под руководством Всеволода Князева. В нем решались вопросы по суммам, за которые судьи принимали "правильные" решения.
- Политолог Николай Давыдюк считает, что Всеволод Князев – пример предателя, отстаивавшего интересы олигарха, продавая национальный интерес во время войны.