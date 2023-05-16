Их подозревают по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получение взятки должностным лицом и в особо крупном размере.

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16 мая 2023 года руководитель САП лично сообщил о подозрении Председателю Верховного Суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 миллиона долларов США неправомерной выгоды,
– говорится в сообщении.

В прокуратуре не указывают имя адвоката, но УП со ссылкой на собственные источники пишет о вручении подозрения адвокату Олегу Горецкому.

В деле о коррупции в Верховном Суде вручили подозрения / Фото САП

Фигурантов дела подозревают во взяточничестве в особо крупных размерах / Фото САП

Главное о разоблачении Князева

  • 15 мая Князева поймали на взятке почти в 3 миллиона долларов.
  • Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате. Первую часть взятки передали 3 мая, а вторую – 15 мая. Судью поймали с поличным.
  • 16 мая следователи сообщили, что по делу фигурируют два человека. Кроме Князева, САП и НАБУ разоблачили адвоката, выступившего посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда для дальнейшего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.
  • К слову, бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.

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Что хотел решить Жеваго

По данным следствия, в 2002 году бизнесмен приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у 4-х компаний. В 2020 году бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи акций недействительным и вернуть их себе – суд отказал. В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потери акций, Жеваго обратился в "бэк-офис" Верховного Суда. Уже 19 апреля Верховный Суд вынес решение в пользу Жеваго – признал, что бизнесмен законно приобрел Полтавский комбинат.