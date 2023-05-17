Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, украинскую судебную реформу следует немедленно реформировать, уничтожая внутри страны внутреннего врага.

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Что не так с украинской судебной системой

Николай Давидюк отметил, что Всеволод Князев – пример предателя, отстаивавшего интересы олигарха, продавая национальный интерес во время войны.

Эта история о том, что некоторые люди должны сидеть в тюрьме, а не носить мантии, разорять украинскую Конституцию, потому что она на продажу у таких людей,

– подчеркнул он.

О необходимости радикальных реформ стали говорить впервые в США.

"США намекнули и сказали, что делайте домашнее задание, сажайте и запускайте реальную фемиду. Это должно стать началом реального изменения судебной реформы", – подчеркнул Давидюк.

Если виновный не понесет ответственность, то украинцы могут отчаяться, что когда-то еще будет функционировать по-настоящему честное правосудие.

Никто никогда не делал в этой стране судейской реформы для будущего, для украинцев: чтобы человек пришел и судился честно,

– добавил он.

В случае отсутствия соответствующих мер по наказанию виновных могут приступить военные.

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Украинцы могут совершить бунт

Николай Давыдюк рассказал, что Князев может понести гораздо хуже наказание за измену национальному интересу, чем просто заключение.

У военных это лицо станет №1 условных так называемых расстрелянных списках, потому что это будет олицетворение национальной несправедливости, когда в войну хапуга берет 3 миллиона долларов, а все должны умирать,

– объяснил он.

Вероятно, что даже экспрезидент США Дональд Трамп или любой американский миллиардер тратит менее 3 миллионов долларов в месяц, в отличие от экспредседателя Верховного Суда и его объемов обогащения.

"Если он не сядет, будет бунт. Этого допустить нельзя, потому что порвут тогда всю судейскую систему и машину, как старый баян после войны", – заметил политолог.

По его мнению, важно реформировать судебную реформу и наказывать тех, кто препятствует изменениям. Если же Князев "отмоется", то вполне вероятно, что украинские суды начнут гореть. Такого допустить нельзя, потому что таким образом внутренний враг будет только радоваться.

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