Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Он добавил, что высокая зарплата недостаточный предохранитель, чтобы не было коррупции.

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Неотвратимость наказания

Для того чтобы судьи в Украине не брали взяток, нужно ввести неотвратимость наказания. Зарплата в полмиллиона в месяц – достаточная.

Обратите внимание! Всеволод Князев – экс-председатель Верховного Суда. 15 мая 2023 года САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а Князева – на получении взятки в размере около трех миллионов долларов. Деньги Князев получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

По словам народного депутата, государственная зарплата никогда не сможет конкурировать с "неофициальными зарплатами", которые платят олигархи.

"На любые полмиллиона всегда найдутся три миллиона долларов", – сказал Юрчишин.

Однако если будет неотвратимость наказания – все изменится.

Достаточная ли зарплата? Более чем. Достаточен ли это предохранитель, чтобы не было коррупции? Нет, потому что нет наказания. Поэтому у нас должно быть неотвратимость наказания,

– отметил народный депутат от партии "Голос".

Он отметил эффективную работу НАБУ и САП, а также реакцию не замалчивающего проблему общества.

"Будет неотвратимость наказания – не будет коррупции в украинском суде", – подытожил Юрчишин.

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Удар по доверию к судьям

В процессе подбора судей Верховного Суда не было независимых экспертов. Был общественный совет добродетели, но только с совещательными функциями.

Мы разогнали предыдущий состав ВКС как раз за то, что они не прислушались к выводам независимых экспертов,

– рассказал народный депутат.

Конкурс с независимыми экспертами и их решающим голосом, как сейчас предлагает Венецианская комиссия по Конституционному Суду, работает.

Юрчишин убежден, что соблазн отойти от правил будет до тех пор, пока рядом не будет стоять закон с серьезной палкой.

Само дело в отношении коррупционера Князева, даже без приговора, нанесло бешеный удар по доверию к судебной ветви власти.

"Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. Пока система судебной власти реагирует адекватно, сейчас ход за Высшим советом правосудия - ждем", – подчеркнул Юрчишин.

Дело экс-председателя Верховного Суда Князева: коротко