Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Он добавил, что высокая зарплата недостаточный предохранитель, чтобы не было коррупции.
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Неотвратимость наказания
Для того чтобы судьи в Украине не брали взяток, нужно ввести неотвратимость наказания. Зарплата в полмиллиона в месяц – достаточная.
По словам народного депутата, государственная зарплата никогда не сможет конкурировать с "неофициальными зарплатами", которые платят олигархи.
"На любые полмиллиона всегда найдутся три миллиона долларов", – сказал Юрчишин.
Однако если будет неотвратимость наказания – все изменится.
Достаточная ли зарплата? Более чем. Достаточен ли это предохранитель, чтобы не было коррупции? Нет, потому что нет наказания. Поэтому у нас должно быть неотвратимость наказания,
– отметил народный депутат от партии "Голос".
Он отметил эффективную работу НАБУ и САП, а также реакцию не замалчивающего проблему общества.
"Будет неотвратимость наказания – не будет коррупции в украинском суде", – подытожил Юрчишин.
Как искоренить коррупцию в судебной системе Украины: смотрите видео
Удар по доверию к судьям
В процессе подбора судей Верховного Суда не было независимых экспертов. Был общественный совет добродетели, но только с совещательными функциями.
Мы разогнали предыдущий состав ВКС как раз за то, что они не прислушались к выводам независимых экспертов,
– рассказал народный депутат.
Конкурс с независимыми экспертами и их решающим голосом, как сейчас предлагает Венецианская комиссия по Конституционному Суду, работает.
Юрчишин убежден, что соблазн отойти от правил будет до тех пор, пока рядом не будет стоять закон с серьезной палкой.
Само дело в отношении коррупционера Князева, даже без приговора, нанесло бешеный удар по доверию к судебной ветви власти.
"Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. Пока система судебной власти реагирует адекватно, сейчас ход за Высшим советом правосудия - ждем", – подчеркнул Юрчишин.
Дело экс-председателя Верховного Суда Князева: коротко
- 15 мая Всеволода Князева, который недавно возглавлял Верховный Суд Украины, поймали на взятке в размере почти трех миллионов долларов. Сотрудникам НАБУ и САП удалось разоблачить масштабную коррупционную схему.
- Теперь обязанности коррупционера Князева, отстраненного от должности председателя Верховного Суда, временно будет выполнять Дмитрий Луспеник.
- Детективы НАБУ под прикрытием проникли внутрь преступной группировки, чтобы выявить коррупционную схему.
- Экс-глава Верховного Суда Князев находится сейчас в изоляторе временного содержания. Однако прокуроры уже готовят в Высший совет правосудия представление, чтобы получить разрешение на содержание Князева под стражей.
- Взяточник Князев считает свое задержание "неправомерным", ведь он способствовал следствию и помогал стражам порядка в проведении обыска.