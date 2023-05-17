Какое военное снаряжение можно купить на 3 миллиона

Недавно стало известно, что глава Верховного Суда Всеволод Князев был пойман во время получения взятки на сумму в почти 3 миллиона долларов.

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Деньги, которые взял руководитель, связывают с делом в отношении Константина Жеваго. Люди, через которых Князев получил взятку, выступали за решение суда в пользу олигарха.

Напоминаем, что дело касалось права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. По якобы справедливому решению суда их оставили компаниям, имеющим отношение к Жеваго.

24 Канал посчитал, что за взятку можно было бы купить

Около 686 приборов ночного видения;

Один прибор ночного видения AGM Wolf-7 Pro NL1 стоит где-то в среднем 160 тысяч гривен, то на сумму в 3 миллиона долларов вышло бы около 686 таких приборов, по официальному курсу НБУ (36,6 гривны).

1 098 квадрокоптеров DJI Mavic;

Один квадрокоптер в среднем стоит в пределах 100 тысяч гривен, поэтому на 3 миллиона долларов, или почти на 110 миллионов гривен можно было приобрести 1 098 квадрокоптеров.

6 000 тактических наушников для стрельбы;

Тактические наушники для стрельбы стоят по-разному: от 1 500 – 2 000 до 17 000 гривен. Поэтому почти на 110 миллионов гривен можно было бы приобрести, например, около 6 000 активных наушников Sordin "Supreme Mil AUX ARC Rail Green".

20 000 аптечек для военных

Одна аптечка, собранная по натовским стандартам, стоит от 120 евро, но, в общем, когда их формируют и закупают нужные составляющие в разных странах, выходит гораздо дороже, рассказывает в разговоре с 24 Каналом председатель Благотворительного фонда "Как ты?" Екатерина Козачинская.

В среднем за подобную аптечку придется отдать 150 долларов. То есть на 3 миллиона долларов можно было бы купить 20 000 аптечек для военных,

– рассказывает Екатерина.

613 пулеметов калибра 7,62;

​ Один такой пулемет стоит около 179 тысяч гривен. На 3 миллиона долларов можно приобрести около 613 штук.

109 квадрокоптеров DJI Matrice 300 RTK;

Цена профессиональных коптеров колеблется от 300 тысяч гривен до 1 миллиона. Если взять цену квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK и приравнять ее к сумме взятки, получится где-то 109 "птичек".

1 360 биспектральных тепловизоров с лазерным дальномером AGM Fuzion LRF;

Такой прибор можно приобрести ориентировочно за 80 400 гривен. На почти 110 миллионов выходит более 1 360 тепловизоров.

Рации Motorola;

Рации Motorola DP 4400E VHF стоят по-разному: от 28 тысяч до 42 тысяч гривен. Общее количество, которое можно получить на сумму 3 миллиона долларов, – от 2 614 до 3 900 штук.

9 ударных беспилотников Shark;

Цена одного составляет около 325 тысяч долларов. То есть на сумму взятки можно купить 9 беспилотников.

Два танка T-72 AVENGER;

Осенью прошлого года чешские волонтеры инициативы "Подарок Путину" собрали 1,33 миллиона долларов, или 33 миллиона чешских крон, чтобы приобрести модернизированный танк T-72 AVENGER для ВСУ. Координатором этой краудфандинговой кампании было посольство Украины в Чехии.

Так что взятки в 3 миллиона долларов, которую дали Князеву, хватило бы на два таких модернизированных танка T-72 AVENGER.

Машины для ВСУ;

Волонтер Евгений Лир предположил в своем твитере, сколько можно было купить снаряжения для защитников на сумму взятки.

Если там было 2,7 лямов долларов, то это примерно 1019 Mavic 3 Fly More Combo (или 944 по рыночной стоимости), 491 Mavic 3T, примерно 225 пикапов Mitsubishi L200 и 208 полноприводных бусов Mitsubishi Delica,

– пишет он.

Какое снаряжение можно купить за 3 миллиона гривен / Скриншот из твитера Евгения Лира

Как судью поймали с поличным

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал за несколько до официального подтверждения, что Князева взяли на взятке.

В Верховном Суде отреагировали на данную ситуацию. На официальной странице в Facebook написали о внеочередном заседании Пленума ВС, которое было связано "происходящими вокруг главы ВС событиями", то есть Всеволода Князева.

Интересно, что судьи ВС не беднейшие лица в стране. Например, первый заместитель главы Верховного Суда зарабатывает ежемесячно 410 тысяч гривен, а сам глава ВС – ориентировочно 600 тысяч. Таким образом, каждый год они могут зарабатывать от почти 5 до 7,2 миллионов гривен.

Кто такой Всеволод Князев

Глава Верховного Суда родом из Николаева. Здесь же окончил местный Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета. Затем начал карьеру в юриспруденции.

Адвокатское свидетельство получило в 2001 году. А в 2013 году изменил немного род деятельности и стал судьей. После этого был избран главой Николаевского окружного административного суда, а впоследствии, через 2 года, переехал в Киев.

Но это не помешало Всеволоду Князеву и дальше подниматься по карьерной лестнице. В 2017 г. он становится судьей Кассационного административного суда и секретарем Верховной палаты Верховного суда. А в октябре 2021 года – главой ВС, в должности которой взял взятку.

Обратите внимание! Князев не проходил переаттестацию судей. А она, кстати, продолжается до сих пор. Хотя сейчас заблокирована и поэтому немало судей не получают выводов Высшей квалификационной комиссии судей Украины годами.