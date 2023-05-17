Яке військове спорядження можна купити на 3 мільйони

Нещодавно стало відомо, що глава Верховного Суду Всеволод Князєв був спійманий під час отримання хабаря на суму у майже 3 мільйони доларів.

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Гроші, які взяв очільник, пов'язують зі справою щодо Костянтина Жеваго. Люди, через яких Князєв отримав хабар, виступали за рішення суду на користь олігарха.

Нагадуємо, що справа стосувалася права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. За нібито справедливим рішенням суду їх залишили компаніям, які мають стосунок до Жеваго.

24 Канал порахував, що за хабар можна було б купити

Близько 686 приладів нічного бачення;

Один прилад нічного бачення AGM Wolf-7 Pro NL1 коштує десь в середньому 160 тисяч гривень, то на суму у 3 мільйони доларів вийшло б близько 686 таких приладів, за офіційним курсом НБУ (36,6 гривні).

1 098 квадрокоптерів DJI Mavic;

Один квадрокоптер в середньому вартує в межах 100 тисяч гривень, тож на 3 мільйони доларів, або на майже 110 мільйонів гривень можна було придбати 1 098 квадрокоптерів.

6 000 тактичних навушників для стрільби;

Тактичні навушники для стрільби коштують по-різному: від 1 500 – 2 000 до понад 17 000 гривень. Тож на майже 110 мільйонів гривень можна було б придбати, наприклад, близько 6 000 активних навушників Sordin "Supreme Mil AUX ARC Rail Green".

20 000 аптечок для військових

Одна аптечка зібрана за натівськими стандартами коштує від 120 євро, але, загалом, коли їх формують та закуповують потрібні складові в різних країнах, виходить набагато дорожче, розповідає в розмові з 24 Каналом голова Благодійного фонду "Як ти?" Катерина Козачинська.

В середньому за подібну аптечку доведеться віддати 150 доларів. Тобто на 3 мільйони доларів можна було б купити 20 000 аптечок для військових,

– розповідає Катерина.

613 кулеметів калібру 7,62;

​Один такий кулемет вартує близько 179 тисяч гривень. На 3 мільйони доларів можна придбати десь 613 штук.

109 квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK;

Ціна професійних коптерів коливається від 300 тисяч гривень до 1 мільйона. Якщо взяти ціну квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK та прирівняти її до суми хабаря, вийде десь 109 "пташок".

1 360 біспектральних тепловізорів із лазерним далекоміром AGM Fuzion LRF;

Такий прилад можна придбати орієнтовно за 80 400 гривень. На майже 110 мільйонів виходить понад 1 360 тепловізорів.

Рації Motorola;

Рації Motorola DP 4400E VHF коштують по-різному: від 28 тисяч до 42 тисяч гривень. Загальна кількість, яку можна отримати на суму 3 мільйонів доларів, – від 2 614 до 3 900 штук.

9 ударних безпілотників Shark;

Ціна одного становить близько 325 тисяч доларів. Тобто на суму хабаря можна купити 9 безпілотників.

Два танки T-72 AVENGER;

Восени минулого року чеські волонтери ініціативи "Подарунок Путіну" зібрали 1,33 мільйона доларів, або 33 мільйони чеських крон, аби придбати модернізований танк T-72 AVENGER для ЗСУ. Координатором цієї краудфандингової кампанії було саме посольство України в Чехії.

Тож хабаря у 3 мільйони доларів, який дали Князєву, вистачило б на два таких модернізованих танки T-72 AVENGER.

Машини для ЗСУ;

Волонтер Євген Лір припустив у своєму твітері скільки можна було купити спорядження для захисників на суму хабаря.

Якщо там було 2,7 лямів доларів, то це грубо 1019 Mavic 3 Fly More Combo (або 944 за ринковою вартістю), 491 Mavic 3T, приблизно 225 пікапів Mitsubishi L200 та 208 повнопривідних бусів Mitsubishi Delica,

– пише він.

Яке спорядження можна купити за 3 мільйони гривень / Скриншот з твітеру Євгена Ліра

Як суддю спіймали на гарячому

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав за декілька до офіційного підтвердження, що саме Князєва взяли на хабарі.

У Верховному Суді відреагували на цю ситуацію. На офіційній сторінці у фейсбуці написали про позачергове засідання Пленуму ВС, яке було пов'язане "подіями, що відбуваються навколо глави ВС", тобто Всеволода Князєва.

Цікаво, що судді ВС не є найбіднішими особами в країні. До прикладу, перший заступник глави Верховного Суду заробляє щомісяця 410 тисяч гривень, а сам глава ВС – орієнтовно 600 тисяч. Таким чином, щороку вони можуть заробляти від майже 5 до 7,2 мільйона гривень.

Хто такий Всеволод Князєв

Очільник Верховного Суду родом із Миколаєва. Тут же закінчив місцевий Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету. Згодом розпочав кар'єру у юриспруденції.

Адвокатське свідоцтво отримав 2001 році. А у 2013 році змінив трішки рід діяльності та став суддею. Після цього був обраний головою Миколаївського окружного адміністративного суду, а згодом, за 2 роки, переїхав до Києва.

Та це не завадило Всеволодові Князєву й надалі підійматися по кар'єрній драбині. У 2017 році він стає суддею Касаційного адміністративного суду і секретарем Верховної палати Верховного суду. А у жовтні 2021 року – главою ВС, на посаді якої взяв хабар.

Зверніть увагу! Князєв не проходив переатестацію суддів. А вона, до речі, триває й досі. Хоч наразі заблокована і через це чимала кількість суддів не отримують висновків Вищої кваліфікаційної комісії суддів України роками.