Нещодавно стало відомо, що глава Верховного Суду Всеволод Князєв був спійманий під час отримання хабаря на суму у майже 3 мільйони доларів.

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Гроші, які взяв очільник, пов'язують зі справою щодо Костянтина Жеваго. Люди, через яких Князєв отримав хабар, виступали за рішення суду на користь олігарха.

  • Близько 686 приладів нічного бачення;

Один прилад нічного бачення AGM Wolf-7 Pro NL1 коштує десь в середньому 160 тисяч гривень, то на суму у 3 мільйони доларів вийшло б близько 686 таких приладів, за офіційним курсом НБУ (36,6 гривні).

  • 1 098 квадрокоптерів DJI Mavic;

Один квадрокоптер в середньому вартує в межах 100 тисяч гривень, тож на 3 мільйони доларів, або на майже 110 мільйонів гривень можна було придбати 1 098 квадрокоптерів.

  • 6 000 тактичних навушників для стрільби;

Тактичні навушники для стрільби коштують по-різному: від 1 500 – 2 000 до понад 17 000 гривень. Тож на майже 110 мільйонів гривень можна було б придбати, наприклад, близько 6 000 активних навушників Sordin "Supreme Mil AUX ARC Rail Green".

  • 20 000 аптечок для військових

Одна аптечка зібрана за натівськими стандартами коштує від 120 євро, але, загалом, коли їх формують та закуповують потрібні складові в різних країнах, виходить набагато дорожче, розповідає в розмові з 24 Каналом голова Благодійного фонду "Як ти?" Катерина Козачинська.

В середньому за подібну аптечку доведеться віддати 150 доларів. Тобто на 3 мільйони доларів можна було б купити 20 000 аптечок для військових,
– розповідає Катерина.

  • 613 кулеметів калібру 7,62;

Один такий кулемет вартує близько 179 тисяч гривень. На 3 мільйони доларів можна придбати десь 613 штук.

  • 109 квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK;

Ціна професійних коптерів коливається від 300 тисяч гривень до 1 мільйона. Якщо взяти ціну квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK та прирівняти її до суми хабаря, вийде десь 109 "пташок".

  • 1 360 біспектральних тепловізорів із лазерним далекоміром AGM Fuzion LRF;

Такий прилад можна придбати орієнтовно за 80 400 гривень. На майже 110 мільйонів виходить понад 1 360 тепловізорів.

  • Рації Motorola;

Рації Motorola DP 4400E VHF коштують по-різному: від 28 тисяч до 42 тисяч гривень. Загальна кількість, яку можна отримати на суму 3 мільйонів доларів, – від 2 614 до 3 900 штук.

  • 9 ударних безпілотників Shark;

Ціна одного становить близько 325 тисяч доларів. Тобто на суму хабаря можна купити 9 безпілотників.

  • Два танки T-72 AVENGER;

Восени минулого року чеські волонтери ініціативи "Подарунок Путіну" зібрали 1,33 мільйона доларів, або 33 мільйони чеських крон, аби придбати модернізований танк T-72 AVENGER для ЗСУ. Координатором цієї краудфандингової кампанії було саме посольство України в Чехії.

Тож хабаря у 3 мільйони доларів, який дали Князєву, вистачило б на два таких модернізованих танки T-72 AVENGER.

  • Машини для ЗСУ;

Волонтер Євген Лір припустив у своєму твітері скільки можна було купити спорядження для захисників на суму хабаря.

Якщо там було 2,7 лямів доларів, то це грубо 1019 Mavic 3 Fly More Combo (або 944 за ринковою вартістю), 491 Mavic 3T, приблизно 225 пікапів Mitsubishi L200 та 208 повнопривідних бусів Mitsubishi Delica,
– пише він.

Яке спорядження можна купити за 3 мільйони гривень / Скриншот з твітеру Євгена Ліра

  • У Верховному Суді відреагували на цю ситуацію. На офіційній сторінці у фейсбуці написали про позачергове засідання Пленуму ВС, яке було пов'язане "подіями, що відбуваються навколо глави ВС", тобто Всеволода Князєва.
  • Цікаво, що судді ВС не є найбіднішими особами в країні. До прикладу, перший заступник глави Верховного Суду заробляє щомісяця 410 тисяч гривень, а сам глава ВС – орієнтовно 600 тисяч. Таким чином, щороку вони можуть заробляти від майже 5 до 7,2 мільйона гривень.

Хто такий Всеволод Князєв

  • Очільник Верховного Суду родом із Миколаєва. Тут же закінчив місцевий Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету. Згодом розпочав кар'єру у юриспруденції.
  • Адвокатське свідоцтво отримав 2001 році. А у 2013 році змінив трішки рід діяльності та став суддею. Після цього був обраний головою Миколаївського окружного адміністративного суду, а згодом, за 2 роки, переїхав до Києва.
  • Та це не завадило Всеволодові Князєву й надалі підійматися по кар'єрній драбині. У 2017 році він стає суддею Касаційного адміністративного суду і секретарем Верховної палати Верховного суду. А у жовтні 2021 року – главою ВС, на посаді якої взяв хабар.