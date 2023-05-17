Князєв заявив, що його затримання "неправомірне", адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку. Про це він сказав під час промови перед початком судового засідання 17 травня.

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Чому Князєв назвав своє затримання неправомірним

Князєв заявив, що людину може бути затримано, якщо вона перешкоджає проведенню слідства й намагається знищити речові докази. За його словами, він поводився навпаки.

У даній справі затримання не відбулося після того, як сторона обвинувачення заявила про злочин, для того, щоб я не перешкоджав проводити слідчі дії. Нічого такого не було. Я перебував за місцем проживання. Більше того я сприяв слідству,

– сказав Всеволод Князєв.

За його словами він сам сказав правоохоронцям де лежать гроші, щоб вони їх не "шукали по шухлядах". А щодо виявлених у нього коштів Князєв попросив "не перекручувати" факти.

Я просив би не перекручувати. Якщо то мама сказала, що то гроші за квартиру, то мама точно не знає де і які гроші я зберігаю. Тому прошу врахувати,

– заявив він.

Сторона обвинувачення вважає затримання законним

Прокурор у справі Олександр Омельченко вважає затримання Князєва законним. Він наголосив, що сторона обвинувачення надала всі докази, тому він переконаний, що всі підстави для затримання Всеволода Князєва були законними.

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