Натомість слідчий суддя ВАКС Олег Федоров під час розгляду справи відмовив у задоволенні скарги. Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним, повідомляє 24 Канал.
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Що постановив суд
Під час засідання Суддя Федоров відмовив у задоволенні скарги за незаконне затримання Всеволода Князєва в порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України.
У САП нагадують, що 18 травня об 11:00 відбудеться засідання ВРП з розгляду подання керівника САП про надання дозволу на утримання під вартою колишнього Голови Верховного Суду.
Нагадаємо, що підозрюваний в отриманні хабаря у 2,7 мільйона доларів Князєв заявив на суді, що його затримання "неправомірне", адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку.
Його адвокат Клочков заявив, що тримання його підозрюваного у тимчасовому ізоляторі "незаконне".
Що передувало
- 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду.
- Правоохоронці затримали чинного голову Верховного Суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.
- 16 травня у Верховному Суді скликали позачерговий пленум, який розпочався о 14 годині. 142 голосами судді ухвалили заяву, у якій взяли на себе повну відповідальність за події, "що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників".
- Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника Суду.
- Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.
- Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові – адвокату у справі щодо отримання хабаря.
- Усі, що відомо про скандал з Князєвим – читайте у матеріалі 24 Каналу.