Натомість слідчий суддя ВАКС Олег Федоров під час розгляду справи відмовив у задоволенні скарги. Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним, повідомляє 24 Канал.

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Що постановив суд

Під час засідання Суддя Федоров відмовив у задоволенні скарги за незаконне затримання Всеволода Князєва в порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України.

У САП нагадують, що 18 травня об 11:00 відбудеться засідання ВРП з розгляду подання керівника САП про надання дозволу на утримання під вартою колишнього Голови Верховного Суду.

Нагадаємо, що підозрюваний в отриманні хабаря у 2,7 мільйона доларів Князєв заявив на суді, що його затримання "неправомірне", адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку.

Його адвокат Клочков заявив, що тримання його підозрюваного у тимчасовому ізоляторі "незаконне".

Зверніть увагу! Князєв залишатиметься суддею Верховного Суду. Звільнити його має право Вища рада правосуддя.

Що передувало