Зато следственный судья ВАКС Олег Федоров во время рассмотрения дела отказал в удовлетворении жалобы. Задержание Князева детективами НАБУ сочли законным, сообщает 24 Канал.

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Что постановил суд

В ходе заседания Судья Федоров отказал в удовлетворении жалобы за незаконное задержание Всеволода Князева в порядке статьи 206 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В САП напоминают, что 18 мая в 11:00 состоится заседание ВСП по рассмотрению представления руководителя САП о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего Председателя Верховного Суда.

Напомним, что подозреваемый в получении взятки в 2,7 миллиона долларов Князев заявил на суде, что его задержание "неправомерно", ведь он способствовал следствию и помогал стражам порядка в проведении обыска.

Его адвокат Клочков заявил, что содержание его подозреваемого во временном изоляторе "незаконно".

Обратите внимание! Князев будет оставаться судьей Верховного Суда. Уволить его имеет право Высший совет правосудия.

Что предшествовало