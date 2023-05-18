Цю суму суддя Князєв отримав як "неправомірну вигоду для ухвалення потрібного рішення". Наразі прокуратура намагатиметься виявити втрачені кошти.

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У прокуратурі висловилися щодо недостачі грошей з хабаря Князєва

Прокурор Омельченко також зазначив, що гроші Князєв отримував у 2 етапи. Спочатку 3 травня йому передали 1,35 мільйона доларів США, а вже 15 травня – 450 тисяч доларів США.

Правоохоронці знайшли та вилучили останню суму у Князєва вдома. Ще 597 тисяч доларів США вони знайшли у його робочому кабінеті.

Решту грошей, за словами Омельченка, поки що виявити не вдалося. Однак прокуратура працює над тим, щоб знайти та вилучити всю суму, яку Князєв отримав як хабар.

Зверніть увагу! Працівники Національного антикорупційного бюро України 15 травня спіймали Всеволода Князева на хабарі. За їхніми словами, він отримав хабар на суму 2,7 мільйона доларів. Правоохоронці наразі вилучили у нього близько 1,1 мільйона доларів. Точна сума, якої не вистачає дорівнює 1,6 мільйона доларів. Ці гроші Князєв, певно, десь переховує.

Що відомо про справу Князєва