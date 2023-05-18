Эту сумму судья Князев получил как "неправомерную выгоду для принятия нужного решения". Пока прокуратура будет пытаться выявить утраченные средства.

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В прокуратуре высказались о нехватке денег со взятки Князева

Прокурор Омельченко также отметил, что деньги Князев получал в 2 этапа. Сначала 3 мая ему передали 1,35 миллиона долларов США, а уже 15 мая – 450 тысяч долларов США.

Правоохранители нашли и изъяли последнюю сумму у Князева дома. Еще 597 тысяч долларов США они обнаружили в его рабочем кабинете.

Остальные деньги, по словам Омельченко, пока обнаружить не удалось. Однако прокуратура работает над тем, чтобы найти и изъять всю сумму, полученную Князевым как взятку.

Обратите внимание! Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины 15 мая поймали Всеволода Князева на взятке. По их словам, он получил взятку в сумме 2,7 миллиона долларов. Правоохранители изъяли у него около 1,1 миллиона долларов. Точная сумма, которой не хватает, равна 1,6 миллиона долларов. Эти деньги Князев, видимо, где-то скрывает.

Что известно о деле Князева