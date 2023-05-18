Эту сумму судья Князев получил как "неправомерную выгоду для принятия нужного решения". Пока прокуратура будет пытаться выявить утраченные средства.
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В прокуратуре высказались о нехватке денег со взятки Князева
Прокурор Омельченко также отметил, что деньги Князев получал в 2 этапа. Сначала 3 мая ему передали 1,35 миллиона долларов США, а уже 15 мая – 450 тысяч долларов США.
Правоохранители нашли и изъяли последнюю сумму у Князева дома. Еще 597 тысяч долларов США они обнаружили в его рабочем кабинете.
Остальные деньги, по словам Омельченко, пока обнаружить не удалось. Однако прокуратура работает над тем, чтобы найти и изъять всю сумму, полученную Князевым как взятку.
Что известно о деле Князева
- 15 мая НАБУ и САП объявили о раскрытии коррупционной схемы, главным фигурантом которой является Князев. Уже бывший председатель Верховного Суда Всеволода Князева задержали правоохранители.
- На следующий день Верховный Суд провел внеочередной пленум, где более 140 судей приняли заявление, в котором взяли на себя ответственность за события, связанные с возможной коррупцией отдельных представителей. Впоследствии они выразили недоверие Князеву и лишили его статуса главы суда.
- Сам Князев, подозреваемый во взяточничестве, считает свое задержание "неправомерным". Но это не помогло, он все еще находится в изоляторе.
- Впоследствии Высший совет правосудия дал согласие на содержание Князева под стражей. За решение проголосовали 14 членов ВРП из 14.