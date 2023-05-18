За рішення проголосували 14 членів ВРП із 14. Сам Всеволод Князєв також був присутній на засіданні.

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Князєву обиратимуть запобіжний захід

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила подання до Вищого антикорупційного суду про призначення засідання для обрання міри запобіжного заходу.

Прокурори просили зробити відкритим засідання щодо питання Князєва у ВРП. Однак ВРП вирішила заборонити трансляцію, але засідання залишили відкритим для участі преси.

Річ у тім, що Князєв та його адвокати наполягали на закритому засіданні через те, що справа стосується Верховного Суду і може містити державну таємницю.

Захист Князєва хотів відкласти засідання у ВРП

Повідомляється, що ВРП відхилила клопотання захисників Князєва про відкладення засідання.

Адвокати Князєва заявили, що нібито не мали часу ознайомитись із клопотанням, через що й просили відкласти засідання у ВРП.

Водночас прокурори наполягали, що часу напередодні було достатньо.

У Князєва вдома знайшли близько 500 тисяч доларів

Під час засідання стали відомі матеріали справи. Згідно з ними, близько 500 тисяч доларів правоохоронці знайшли у Князєва вдома, а частину – в кабінеті у Верховному Суді (понад 400 тисяч доларів).

Із загальної суми хабара 2,7 мільйона доларів слідчі вилучили не всю суму, а тільки 1,3 мільйона доларів. Наразі не встановлено, де інші гроші.

Обвинувачення вважало імовірним ризиком те, що Князєв, перебуваючи на волі, міг посприяти знищенню решти коштів.

У матеріалах справи зазначено, що під час слідчих дій Князєв нібито не передавав на вимогу слідчого телефон, намагаючись стерти якусь інформацію.

Прокурори вказали відразу кілька ризиків, якщо ексголова Верховного Суду не буде під вартою. Серед ризиків:

втеча Князєва за кордон,

вплив на свідків, експертів у справі, суддів Верховного Суду,

вплив та тиск на іншого обвинуваченого, щоб він відмовився від свідчень,

Князєв має доступ до системи електронного суду і може вносити зміни та видаляти деякі справи.

Що говорив захист Князєва

Захист ексголови Верховного Суду наполягав, що клопотання щодо тримання їхнього підзахисного під вартою прокурорів не мало бути задоволеним.

Свою позицію вони аргументували тим, що, відповідно до закону, суддя має імунітет та недоторканість. Водночас винятки, коли суддю можуть затримувати, в цій справі відсутні.

Захист Князєва назвав підозру необґрунтованою, а кваліфікацію злочину – некоректною. Крім того, адвокати заявили про нібито провокативні дії з боку НАБУ, адже правоохоронці залучили агента під прикриттям.