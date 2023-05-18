Подозреваемый во взяточничестве Всеволод Князев попытался себя оббелить. 18 мая он дал оригинальное объяснение по поводу денег, передает 24 Канал.

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Как Князев попытался выкрутиться из ситуации

Бывший глава Верховного Суда заявил, что фактически любой может зайти в его кабинет, потому что это помещение не является режимным объектом. По словам Князева, к нему на рабочее место могли приходить разные лица и просто оставлять деньги на хранение. Бывший судья добавил, что среди этих людей были и его коллеги.

Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились,

– сказал он.

Что решил ВСП в отношении судьи-коррупционера

В четверг Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Князева. Такое решение было поддержано 14 членами коллегиального органа. Это позволило Специализированной антикоррупционной прокуратуре подать соответствующее ходатайство в Высший антикоррупционный суд Украины.

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