Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан отметила, что в истории Украины подобных кейсов, когда на взятке берут председателя высшей судебной инстанции страны, не было. Более того, в истории мировой судебной системы трудно вспомнить случаи, когда такого уровня коррупция разоблачалась. Об этом она рассказала 24 Каналу.

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Вызов для судебной системы

Она отметила, что позитив состоит в том, что такое разоблачение произошло и коррупционная схема была остановлена в процессе "горячей фазы".

Это может стать толчком к последующим изменениям в судебной системе. А также станет сигналом для нее, ведь это свидетельство, что даже в самых высоких эшелонах судебной власти Украины нет неприкосновенных,

– подчеркнула юрист.

В то же время она отметила, что это вызов для судебной системы и, в частности, для Высшей квалификационной комиссии, в которую входил сам Князев.

"Он пытался влиять на этот процесс, и сейчас точно это влияние приостановлено. Однако следует обеспечить максимально независимый быстрый отбор членов ВКК, которая и должна очистить судебную систему", – уверена Щербан.

Многие вопросы требуют судебного разбирательства

Она напомнила, что следственные действия по предоставлению взятки Князеву проводились почти сутки. Также обыски проводились у свыше 13 судей Верховного Суда, поскольку шла речь о взятках, которые могли быть распределены между судьями.

Существует инструмент проведения обысков без постановления суда, уголовный процесс допускает такую историю. Но в таком случае правоохранители в течение 24 часов должны обратиться в Высший антикоррупционный суд. И суд должен пересмотреть все обстоятельства и предоставить разрешение,

– отметила Щербан.

По ее мнению, очень многие вопросы в этой истории нуждаются в судебном разбирательстве. Известно, что документирование этого преступления происходило с начала года. И эпизод, по которому было предъявлено подозрение Князеву, может быть не единственным.

"Могут быть разоблачены подозрения, предъявленные другим судьям Верховного Суда. Речь шла о влиянии на решения других судей. И мы еще полгода можем наблюдать следующие результаты этого дела", – отметила юрист.

Юрист прокомментировала дальнейшее развитие коррупционного скандала в Верховном Суде: смотрите видео

Верховный Суд нуждается в очищении

"Верховный Суд, по ее мнению, также нуждается в очищении. Ведь судя по этому делу, взятки предназначались и для судей Большой Палаты. А эта инстанция обеспечивает объединение практики всех судей Украины. Одно их решение может завалить, например, десятки или сотни уголовных дел", – объяснила она.

Для того чтобы привлечь судью к ответственности, в частности Князева, будет проходить заседание Высшего совета правосудия. Именно он должен предоставить разрешение на его содержание под стражей. А Князев был членом ВСП, и его бывшие коллеги будут рассматривать вопрос о предоставлении разрешения на его арест.

Во время этого заседания будет представлено множество доказательств по делу Князева, о которых мы еще не слышали из публичных источников. После этого Высший антикоррупционный суд будет рассматривать вопрос меры пресечения ему,

– подчеркнула юрист.

По мнению Елены Щербан, страна должна использовать этот скандал для того, чтобы завершить "ремонт" судебной системы. А также не разрешать определенным судебным кланам, которые время от времени формируются, управлять украинской судебной системой.

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