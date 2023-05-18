Як альтернативу, Горецький може внести грошову заставу. Запобіжний захід запровадили на термін до липня 2023 року.

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Посереднику Князєва обрали "запобіжку"

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що суддя ВАКС Леся Федорак частково задовольнила клопотання Національного антикорупційного бюро України щодо спільника Князєва Олега Горецького. Його взяли під варту строком до 13 липня 2023 року.

Попри це, адвокату все ж дозволили внести грошову заставу сумою в 80 мільйонів гривень. Якщо чоловік це зробить, то він буде зобов'язаний дотримуватися низки процесуальних обов'язків.

Після внесення застави Горецький має виконувати такі зобов'язання:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У прокуратурі наголошували на взятті спільника Князєва під варту із заставою в 100 мільйонів гривень. Самому Князєву запобіжний захід поки не обрали.

Що відомо про адвоката Олега Горецького

У НАБУ розповіли, що Горецький утік через балкон свого будинку, коли детективи намагалися провести у нього обшук. У відомстві зауважили, що двері з дружиною вони так і не відкривали, тому їх зламали спеціальними засобами.

Адвокат впродовж наступної години перебував у готелі. Там в одному з номерів його і знайшли правоохоронці.

Представники НАБУ також зазначили, що на записах, які їм вдалося дістати, неодноразово фіксувалися розмови про те, чи "Олег забрав свою частину". Це дало привід притягнути адвоката до відповідальності.

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