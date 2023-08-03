Спеціалізована антикорупційна прокуратура не називає прізвища Жеваго. Проте раніше директор НАБУ Семен Кривонос пояснював, що вони зафіксували низку контактів власника групи "Фінанси й кредит", що належить Жеваго, з одним з власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття хабарництва.

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Що відомо про підозру Жеваго

Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником,

– заявили у САП.

Вони пояснили, що Жеваго перебуває у Франції, де його відпустили під заставу. Саме тому про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

Варто зауважити, якщо провину за статтею доведуть, то Живаго загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Що відомо про справу Жеваго

15 травня 2023 року голову Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката викрили "на гарячому" – під час отримання другого траншу хабаря у вигляді 450 тисяч доларів.

Згодом Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне бюро розслідувань встановили, що бізнесмен-власник групи "Фінанси і кредит" мав контакти з одним з адвокатів адвокатського об'єднання, яке використовували для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді.

Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена,

– вважає слідство.

Для чого Жеваго міг передавати хабар у Верховний Суд

Слідчі розповіли, що бізнесмен у 2002 році купив 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. Через 18 років ці компанії звернулись в господарський суд з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції комбінату.

Тоді суд відмовив у задоволенні вимог, та вже у 2022 році апеляційний суд скасував те рішення та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Протягом березня – квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 мільйона доларів (1,8 мільйона доларів – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг),

– заявило слідство.

Варто зауважити, що вже 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. А менші ніж за місяць главу Верховного Суду затримали під час отримання другої частини хабаря.

Зверніть увагу! Самого Костянтина Жеваго затримали у Франції у грудні 2022 року за підозрою в створенні механізму розтрати 113 мільйонів доларів. Згодом французький суд відмовив Україні в екстрадиції Жеваго.