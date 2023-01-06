Тепер Жеваго не може виїжджати за межі Франції. Також він має передати владі два свої паспорти.
До теми У Франції ухвалили рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Жеваго
Суд відпустив Жеваго під заставу
5 січня суд у Шамбері ухвалив рішення відпустити українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго під заставу у розмірі одного мільйона євро.
Бізнесмен не може залишити Францію, має передати свої паспорти та відзначатись у місцевій поліції тричі на тиждень.
Сам Жеваго заявив у суді, що буцімто не зробив нічого поганого:
Я вперше перебуваю у в'язниці. Я не робив того, в чому мене звинувачують у цій справі, я на це не заслуговую. Я прошу вашого дозволу залишити в'язницю до наступного слухання, і я зроблю все, що ви просили,
– сказав бізнесмен.
Зазначимо, що наступна дата суду – 19 січня.
Що відомо про справу Жеваго
- Раніше Костянтина Жеваго затримали у Куршевелі – елітному курорті у Французьких Альпах.
- Жеваго та його соратників підозрюють у створенні механізму розтрати 113 мільйонів доларів США. На майно бізнесмена та юридичних осіб, які пов'язані з ним, наклали арешт.
- Згодом Жеваго у Франції відправили під екстрадиційний арешт.
- До речі, у жовтні 2020 року арештовані активи Жеваго вартістю понад 300 мільйонів гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.