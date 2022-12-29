Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генпрокурора України готують необхідний пакет документів для екстрадиції олігарха. 28 грудня суд обрав Костянтину Жеваго запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

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Жеваго можуть видати Україні

Слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу екснардепа та бізнесмена. Ці клопотання отримали 38 країн світу. Для затримання олігарха українські правоохоронці кілька місяців співпрацювали з закордонними колегами, зокрема з французькими.

Такі дії дали свій результат – Костянтина Жеваго затримали 27 грудня на французькому курорті Куршевель в одному з готелів. Спершу олігарх опирався, але потім погодився піти з правоохоронцями.

28 грудня у суді міста Шанбері Жеваго обрали запобіжний захід у вигляді арешту. За даними видання "Українська правда", Жеваго проведе під арештом щонайменше 40 діб. Цікаво, що того ж дня яхта Жеваго "Z" чекала господаря біля аеропорту на Мальдівах, що може свідчити про те, що олігарх збирався святкувати там Новий рік.

Судове засідання щодо екстрадиції Жеваго має відбутися 5 січня. ДБР продовжує підготовку усіх необхідних документів для видачі олігарха.

У чому підозрюють Жеваго

Олігарха Костянтина Жеваго разом з низкою топменеджерів АТ "Банк "Фінанси та Кредит" підозрюють у вчиненні злочинів за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На майно олігарха та пов'язані з ним компанії накладено арешт. Зокрема, арештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.