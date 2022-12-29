Государственное бюро расследований совместно с Офисом генпрокурора Украины готовит необходимый пакет документов для экстрадиции олигарха. 28 декабря суд избрал Константину Жеваго меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Обратите внимание Арест – ничто, имидж – все: адвокаты Жеваго просили его не ехать в Куршевель, – СМИ

Жеваго могут выдать Украине

Следователи ДБР подготовили ходатайство о заключении под стражу к получению требования о выдаче экснардепа и бизнесмена. Эти ходатайства получили 38 стран мира. Для задержания олигарха украинские правоохранители несколько месяцев сотрудничали с зарубежными коллегами, в том числе французскими.

Такие действия дали свой результат – Константина Жеваго задержали 27 декабря на французском курорте Куршевель в одной из гостиниц. Сначала олигарх сопротивлялся, но потом согласился уйти со стражами порядка.

28 декабря в суде города Шанбери Жеваго избрали меру пресечения в виде ареста. По данным издания "Украинская правда" Жеваго проведет под арестом по меньшей мере 40 суток. Интересно, что в тот же день яхта Жеваго "Z" ждала хозяина у аэропорта на Мальдивах, что может свидетельствовать о том, что олигарх собирался праздновать там Новый год.

Судебное заседание по экстрадиции Жеваго должно состояться 5 января. ДБР продолжает подготовку всех необходимых документов для выдачи олигарха.

В чем подозревают Жеваго

Олигарха Константина Жеваго вместе с рядом топ-менеджеров АО "Банк "Финансы и Кредит" подозревают в совершении преступлений по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и отмывании доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, они организовали механизм растраты 113 миллионов долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На имущество олигарха и связанные с ним компании наложен арест. В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративных прав обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.