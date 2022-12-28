По данным людей из окружения олигарха, не ездить во Францию ему говорили адвокаты. Ведь бизнесмен уже недавно "засветился" на яхте у Монако.
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"Тусовка" победила, несмотря на оговорку
После задержания Константина Жеваго, ориентировочно в 17 часов 28 декабря по Киеву частный борт бизнесмена прилетел из Лондона в Женеву. Последняя недалеко от Куршевеля.
На борту могли находиться его адвокаты, которые наверняка были очень удивлены тем, что их подзащитный оказался во Франции.
– говорится в сообщении.
Все потому, что после публикации в СМИ о пребывании Жеваго во Франции летом 2022 года адвокаты посоветовали Жеваго не ездить в страну. Сначала бизнесмен прислушивался к советам:
- он находился в Испании;
- впоследствии ужинал на Ибице;
- дальше был в Лондоне;
- после этого – в Дубае, куда перегнали его яхту "Z".
Для человека из первых ступеней списка Forbes есть один важный ритуал. Зимой – чекин в Куршевеле. Тусовка,
– заявил журналист Михаил Ткач.
Он добавил, чтобы адвокаты не нервничали, Константин Жеваго заверил их, что будет в этом году в Швейцарии.
"И 21.12. (говорится о 21 декабря 2022 года – 24 канал) самолет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. Как и обещал. А за семь дней Жеваго был арестован во Франции в Куршевеле", – говорится в сообщении.
Ткач добавил, мол, кто не рискует – тот не пьет шампанское в Hotel Le K2 Palace Courchevel. Ведь именно там, по его данным, был задержан бизнесмен.
Что известно о деле Жеваго
- Государственное бюро расследований заявило, что 27 декабря украинского бизнесмена и экснардепа Константина Жеваго задержали французские правоохранители. Это произошло по запросу нашего ДБР.
- Теперь готовят документы для экстрадиции Жеваго. В Госбюро расследований объяснили, что арест акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" состоялся из полученной следствием информации.
- Известно, что бизнесмен и его соратники подозреваются в организации хищение 113 миллионов долларов по финансовому учреждению. Этим они нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
- Именно поэтому ДБР арестовало имущество подозреваемого олигарха и связанных с ним юридических лиц. Речь идет о 14 имущественных комплексах, 21-й части имущественных комплексов, 30 нежилых помещениях, 10 квартирах.
- Стоит отметить, что в 2021 году состояние Жеваго достигало 2,4 миллиарда. На декабрь 2022 года он имел 1,4 миллиарда долларов. Подробнее о деньгах бизнесмена читайте за ссылкой.