За даними людей з оточення олігарха, не їздити у Францію йому казали адвокати. Адже бізнесмен нещодавно вже "засвітився" на яхті біля Монако.

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"Тусовка" перемогла, попри застереження

Після затримання Костянтина Жеваго, орієнтовно о 17 годині 28 грудня за Києвом приватний борт бізнесмена прилетів з Лондона до Женеви. Остання недалеко від Куршевелю.

На борту могли перебувати його адвокати, які, напевне, були дуже здивовані тим, що їх підзахисний опинився у Франції,

– мовиться в повідомленні.

Все тому, що після публікації у ЗМІ про перебування Жеваго у Франції влітку 2022 року, адвокати порадили Жеваго не їздити в країну. Спочатку бізнесмен дослухався до порад:

він перебував у Іспанії;

згодом вечеряв на Ібіці;

далі був у Лондоні;

після цього – в Дубаї, куди перегнали його яхту "Z".

Для людини з перших сходин списку Forbes є один важливий ритуал. Взимку – чекін в Куршевелі. Тусовка,

– заявив журналіст Михайло Ткач.

Він додав – щоб адвокати не нервували, Костянтин Жеваго запевнив їх, що буде цього року у Швейцарії.

"І 21.12. (мовиться про 21 грудня 2022 року – 24 канал) літак Жеваго вилетів з Дубая до Женеви. Як і обіцяв. А за сім днів Жеваго був арештований у Франції в Куршевелі", – мовиться в повідомленні.

Ткач додав, мовляв, хто не ризикує – той не п'є шампанське у Hotel Le K2 Palace Courchevel. Адже саме там, за його даними, затримали бізнесмена.

Що відомо про справу Жеваго