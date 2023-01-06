Теперь Жеваго не может уезжать за пределы Франции. Также он должен передать властям два своих паспорта.

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Суд отпустил Жеваго под залог

5 января суд в Шамбери принял решение отпустить беглого украинского олигарха Константина Жеваго под залог в размере одного миллиона евро.

Бизнесмен не может покинуть Францию, должен передать свои паспорта и отмечаться в местной полиции трижды в неделю.

Сам Жеваго заявил в суде, что якобы не сделал ничего плохого:

Я впервые нахожусь в тюрьме. Я не делал того, в чем меня обвиняют в этом деле, я этого не заслуживаю. Я прошу вашего позволения оставить тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, что вы просили,

– сказал бизнесмен.

Отметим, что следующая дата суда – 19 января.

Что известно о деле Жеваго