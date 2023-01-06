Теперь Жеваго не может уезжать за пределы Франции. Также он должен передать властям два своих паспорта.
К теме Во Франции приняли решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Жеваго
Суд отпустил Жеваго под залог
5 января суд в Шамбери принял решение отпустить беглого украинского олигарха Константина Жеваго под залог в размере одного миллиона евро.
Бизнесмен не может покинуть Францию, должен передать свои паспорта и отмечаться в местной полиции трижды в неделю.
Сам Жеваго заявил в суде, что якобы не сделал ничего плохого:
Я впервые нахожусь в тюрьме. Я не делал того, в чем меня обвиняют в этом деле, я этого не заслуживаю. Я прошу вашего позволения оставить тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, что вы просили,
– сказал бизнесмен.
Отметим, что следующая дата суда – 19 января.
Что известно о деле Жеваго
- Ранее Константина Жеваго задержали в Куршевеле – элитном курорте во Французских Альпах.
- Жеваго и его соратники подозреваются в создании механизма растраты 113 миллионов долларов США. На имущество бизнесмена и связанных с ним юридических лиц наложили арест.
- Позже Жеваго во Франции отправили под экстрадиционный арест.
- Кстати, в октябре 2020 года арестованные активы Жеваго стоимостью более 300 миллионов гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.