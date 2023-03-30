Інформацію про те, що суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго, 30 березня повідомили низка українських ЗМІ з посиланням на пресслужбу бізнесмена. Тепер же інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.

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Офіс генпрокурора очікує на отримання повного рішення суд

Судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена,

– йдеться у повідомлені.

Водночас Офіс генпрокурора повідомив, що очікує на офіційне отримання повного рішення суду.

"Після цього будуть проводитися консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Там також нагадали, що 30 грудня 2023 року на підставі клопотання Державного бюро розслідувань направили до компетентних органів Франції запит про видачу Живаго, якого було затримано на території цієї держави.

Екстрадиційний запит про видачу Жеваго був поданий у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".

27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату 113 мільйонів доларів коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.

Офіс генпрокурора запевняє, що надав всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного.

"Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну", – йдеться у повідомленні.

Як рішення суду коментує Жеваго

На думку українського бізнесмена, постанова французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень, інформує "Українська правда".

"Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту", – зазначається у документі.

УП з посиланням на джерела пише, що суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того що Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи.

У липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу. 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала його.

У суді мільярдер заявив, що справа проти нього є політичною й запропонував внести заставу в 1 мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.