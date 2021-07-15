За версією слідства, Жеваго, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи.

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За запитом ДБР, Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради України III – VIII скликань (Костянтина Жеваго – 24 канал) у міжнародний розшук,

– йдеться у повідомленні.

Підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем.

Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя.

Зокрема, списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку.

У чому підозрюють Жеваго: коротко