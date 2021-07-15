За версією слідства, Жеваго, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи.
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За запитом ДБР, Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради України III – VIII скликань (Костянтина Жеваго – 24 канал) у міжнародний розшук,
– йдеться у повідомленні.
Підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем.
Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя.
- Зокрема, списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку.
У чому підозрюють Жеваго: коротко
- ДБР 27 вересня 2019 року заочно вручило Жеваго підозру в причетності до схеми з розтрати 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси і Кредит", бенефіціаром якого він був.
- Підозри Костянстину Жеваго оголошені за статтями про розтрату чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, а також про відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.
- Зараз екснардеп та ексвласник банку "Фінанси і Кредит" Костянтин Жеваго оголошений у міжнародний розшук. За попередньою інформацією, Жеваго перебуває в одній з країн ЄС.