Суд стягнув з олігарха Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь НБУ

Суд ухвалив рішення стягнути з колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь Національного банку.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 1 жовтня, пише пресслужба НБУ. Зокрема, Жеваго зобов'язали сплатити 1,539 мільярда гривень на користь Нацбанку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування.

Рішення мотивовано тим, що колишній нардеп не хотів виконувати взяті на себе зобов'язання за договором поруки про погашення кредитів.

Водночас суд відмовив Жеваго у зустрічному позові про визнання недійсним договору поруки, який було укладено з Національним банком.

"Враховуючи це, в грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. Фактично судовий процес тягнувся майже 3,5 року, оскільки опонент використав всі можливості для затягування процесу", – наголосили в НБУ.

У Нацбанку додали, що після того, як рішення суду набере чинності, зроблять всі можливі правові заходи для стягнення коштів з олігарха.

Скільки грошей і чому Жеваго заборгував Нацбанку?У 2015 році Костянтин Жеваго будучи власником банку "Фінанси та Кредит" уклав з Нацбанком договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів. Він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ.



17 вересня 2015 року НБУ ухвалив рішення віднести банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних. Наразі загальний обсяг заборгованості цієї фінустанови перед Нацбанком складає 6,75 мільярда гривень.