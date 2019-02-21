Суд відібрав у нардепа нежитловий будинок у Києві

Національний банк України відсудив у компанії, що належить позафракційному народному депутатові Костянтинові Жеваго, нерухомість у Києві.

Позов НБУ до ТОВ "Ініціатор-Ріелті" 30 січня 2019 задовольнив Господарський суд Києва.

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За рішенням суду з компанії вирахують нежитлове майно у Києві в рахунок часткового погашення заборгованості банку "Фінанси та Кредит".

Йдеться про нежитловий будинок загальною площею понад 2550 метрів квадратних на вулиці Кудрявській 3/5 у Києві.

Майно мають продати на публічних торгах за початковою ціною 52 693 100 гривень.

У Держреєстрі вказано, що серед засновників ТОВ "Ініціатор-Ріелті" є ПАТ "Київсоюзшляхпроект" та ПрАТ F&C Realty, які також пов'язують з нардепом Костянтином Жеваго.

Хто такий Костянтин Жеваго?Жеваго є нардепом вже шостого скликання поспіль. Неодноразово входив до переліку найбагатших українців. У квітні 2018-го авторитетне видання "Фокус" оцінило його статки приблизно в 1 мільярд доларів.



У 2017-му суд уже арештовував нерухоме майно підприємств, пов'язаних з Жеваго. Тоді під арешт потрапило майно компаній "АвтоКрАЗ", виробника шин "Росава", Токмацький ковальсько-штампувальний завод та Стаханівський вагонобудівний завод.



Костянтин Жеваго у Верховній Раді//Фото: liga.net

Банк "Фінанси та Кредит" збанкрутував у 2015-му. Тимчасова адміністрація була введена у нього у вересні 2015-го. За даними Фонду гарантування вкладів, на той момент обсяг вкладів фізосіб у банку становив 17 мільярдів гривень, а юридичних осіб – 4 мільярди.

За інформацією НБУ, борг банку з рефінансування станом на середину березня 2018 року становив 6,3 мільярди гривень.