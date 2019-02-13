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      Таємне багатство Ляшка: які елітні маєтки ховає кандидат в президенти

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      Нерухомість Олега Ляшка - маєтки Ляшко, кандидата в президенти України 2019
      Що відомо про нерухомість Олега Ляшка? / Колаж 24 каналу

      Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко ніколи не мав власного бізнесу, однак володіє вражаючими статками. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло президента України. У цьому матеріалі читайте про нерухомість Олега Ляшка.

      Лідер "Радикальної партії" вдруге балотується на посаду президента України. У 2014 році він набрав 8,3% голосів, однак, тоді перемогу здобув Петро Порошенко. 21 січня 2018 року політик знову подав документи до ЦВК для реєстрації на виборах, які відбудуться 31 березня. 

      Читайте також: Хто такий Олег Ляшко: біографія кандидата у президенти

      Нерухомість Ляшка 

      У декларації за 2017 рік вказано, що радикал є власником будинку, площею 550 квадратних метрів, і земельної ділянки, загальною площею понад 0,6 гектара. Політик придбав цю нерухомість у селищі Козині Київської області за 15 мільйонів гривень. Там же він орендував частину житлового будинку.

      ляшко будинок
      Будинок Ляшка в Козині

      Маєток схований за височезним парканом, висотою щонайменше два метри, та суворо охороняється.

      маєток ляшка
      Двометровий паркан біля будинку Ляшка в Козині

      Зокрема, у Ляшка є окремий будинок, де він приймає журналістів. У 2014 році він показав його телеканалу ICTV та заявив, що витратив на нього останні гроші. Однак до сьогодні цей об'єкт ще досі не вказаний у декларації. Що цікаво, маєток записаний від самого початку на молодшу сестру дружини Ляшка – Лоліту Федотову.

      будинок ляшка
      Будинок Ляшка, який він показав журналістам

      будинок ляшка
      Біля маєтку "радикала" є будиночок для охорони

      будинок ляшка
      Подвір'я лідера "Радикальної партії"

      У власності Ляшка є шість земельних ділянок у Княжичах, що на Київщині, а також квартира, площею майже 100 квадратних метрів, у Києві.

      Фото з елітного житла Олега Ляшка:

      Дружина Ляшка Росіта Сайранен володіє земельною ділянкою на 605 квадратних метрів у столиці України. А також дачним будинком у Києві на 296 квадратних метрів та безоплатно користується літньою кухнею у Малій Олександрівці на Київщині на 63 квадратних метри.

      Ляшко дім
      Розкішні меблі у будинку Ляшка

      будинок ляшка
      Елітна люстра у маєтку політика

      Мільйони мами Ляшка

      Що дивує – так це статки матері Ляшка Любові. Команда програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" у своєму розслідуванні виявила, що жінка зі скромною пенсією спромоглась у 2008 році купити 13 земельних ділянок під Києвом, три квартири в серці столиці і трикімнатну квартиру подалі від центру.

      У цьому ж році Любов Ляшко безкоштовно отримала від Вишгородської райдержадміністрації два гектари землі. Які були розбиті на дрібні ділянки і продані під забудову. А у Броварському районі Києва вона є власницею ще шістьох земельних ділянок.

      земля ляшко
      Мама Ляшка є власницею шістьох земельних ділянок під Києвом

      У 2012 році мати Ляшка придбала три елітних квартири, площею 100 квадратних метрів кожна, у столичній новобудові. За ці об'єкти жінка віддала близько мільйона доларів. Однак через рік вона продала усі три квартири.

      Ще 2,4 мільйона гривень Любов Ляшко витратила у 2017 році на купівлю квартири, площею 77 квадратних метрів, і 14-метрове місце для машини.

      мама ляшко
      У 2017 році жінка придбала квартиру за 2,4 мільйони гривень

      Які головні дати виборів президента України 2019?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня. Українці сьомий раз обиратимуть голову держави. Згідно з Конституцією обраний президент пробуде на посаді щонайменше 5 років.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Нерухомість кандидатів в президенти Новини нерухомості України Новини нерухомості Публікації Радикальна партія е-декларування ЦВК Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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