Таємне багатство Ляшка: які елітні маєтки ховає кандидат в президенти

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко ніколи не мав власного бізнесу, однак володіє вражаючими статками. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло президента України. У цьому матеріалі читайте про нерухомість Олега Ляшка.

Лідер "Радикальної партії" вдруге балотується на посаду президента України. У 2014 році він набрав 8,3% голосів, однак, тоді перемогу здобув Петро Порошенко. 21 січня 2018 року політик знову подав документи до ЦВК для реєстрації на виборах, які відбудуться 31 березня.

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Нерухомість Ляшка

У декларації за 2017 рік вказано, що радикал є власником будинку, площею 550 квадратних метрів, і земельної ділянки, загальною площею понад 0,6 гектара. Політик придбав цю нерухомість у селищі Козині Київської області за 15 мільйонів гривень. Там же він орендував частину житлового будинку.



Будинок Ляшка в Козині

Маєток схований за височезним парканом, висотою щонайменше два метри, та суворо охороняється.



Двометровий паркан біля будинку Ляшка в Козині

Зокрема, у Ляшка є окремий будинок, де він приймає журналістів. У 2014 році він показав його телеканалу ICTV та заявив, що витратив на нього останні гроші. Однак до сьогодні цей об'єкт ще досі не вказаний у декларації. Що цікаво, маєток записаний від самого початку на молодшу сестру дружини Ляшка – Лоліту Федотову.



Будинок Ляшка, який він показав журналістам



Біля маєтку "радикала" є будиночок для охорони



Подвір'я лідера "Радикальної партії"

У власності Ляшка є шість земельних ділянок у Княжичах, що на Київщині, а також квартира, площею майже 100 квадратних метрів, у Києві.

Фото з елітного житла Олега Ляшка:

Дружина Ляшка Росіта Сайранен володіє земельною ділянкою на 605 квадратних метрів у столиці України. А також дачним будинком у Києві на 296 квадратних метрів та безоплатно користується літньою кухнею у Малій Олександрівці на Київщині на 63 квадратних метри.



Розкішні меблі у будинку Ляшка



Елітна люстра у маєтку політика

Мільйони мами Ляшка

Що дивує – так це статки матері Ляшка Любові. Команда програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" у своєму розслідуванні виявила, що жінка зі скромною пенсією спромоглась у 2008 році купити 13 земельних ділянок під Києвом, три квартири в серці столиці і трикімнатну квартиру подалі від центру.

У цьому ж році Любов Ляшко безкоштовно отримала від Вишгородської райдержадміністрації два гектари землі. Які були розбиті на дрібні ділянки і продані під забудову. А у Броварському районі Києва вона є власницею ще шістьох земельних ділянок.



Мама Ляшка є власницею шістьох земельних ділянок під Києвом

У 2012 році мати Ляшка придбала три елітних квартири, площею 100 квадратних метрів кожна, у столичній новобудові. За ці об'єкти жінка віддала близько мільйона доларів. Однак через рік вона продала усі три квартири.

Ще 2,4 мільйона гривень Любов Ляшко витратила у 2017 році на купівлю квартири, площею 77 квадратних метрів, і 14-метрове місце для машини.



У 2017 році жінка придбала квартиру за 2,4 мільйони гривень

Які головні дати виборів президента України 2019?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня. Українці сьомий раз обиратимуть голову держави. Згідно з Конституцією обраний президент пробуде на посаді щонайменше 5 років.

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