Палаци Льовочкіна: що відомо про маєтки соратника Януковича, який йде в депутати

21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на депутатське крісло у Верховній Раді 9 скликання. У цьому матеріалі читайте про нерухомість колишнього регіонала, а тепер №5 у списку партії Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" Сергія Льовочкіна.

У 2007 році Сергій Льовочкін потрапив до парламенту за списками "Партії регіонів". У 2010-2014 році він обіймав посаду глави Адміністрації Віктора Януковича.

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У позачергових парламентських виборах у 2019 році екс-регіонал бере участь під номером п'ять у списку партії "Опозиційна платформа – За життя".



Хто увійшов у першу п'ятірку списку партії "Опозиційна платформа – За життя" / Інфографіка 24 каналу

Що цікаво, за час своєї депутатської діяльності він прославився численними прогулами засідань, а також фігурує у шести антикорупційних розслідуваннях.

Якою нерухомість володіє Сергій Льовочкін

• Маєтки в Україні

Згідно з декларацією 2018 року, у Києві поплічник Віктора Януковича є власником квартири на 178 квадратних метрів. Окрім цього, орендує офіс на 682,56 квадратних метрів.

Більше нерухомості в політика є біля столиці України, а саме у відомому елітному селищі Козині.

Що відомо про селище Козин?Це одне з найвідоміших та найелітніших місць для життя в Україні. Тут володіє нерухомістю чимало високопосадовців. Зокрема, у списку власників земель можна знайти імена українських політиків. До прикладу, Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Олександра Вілкула та інших.

Право на безоплатне користування земельними ділянками у Козині загальною площею 4200 квадратних метрів мають дочка Льовочкіна Олена, а також син Володимир та сестра Юлія Льовочкіна, яка йде на вибори у списку "Опоплатформи" під 22-м номером. Таке ж право вони мають й на житловий будинок на 862 квадратних метри.

У 2014 році журналістові програми "Схеми" Михайлові Ткачу вдалось зробити фото розкішного маєтку Сергія Льовочкіна в котеджному комплексі "Золоті ворота" у Козині. Будівля розташована на величезній території біля річки. Однак політик заховав її за величезним парканом.



Розкішний будинок Сергія Льовочкіна під Києвом / Фото: Михайло Ткач



Будинок Льовочкіна у Козині огороджений високим парканом / Фото: Михайло Ткач

Будівництво ще одного маєтку на так званому "острові" в Козині зафіксував на відео нардеп Ігор Луценко у 2016 році. Територія Льовочкіна сполучається мостом з берегом, де розміщений дім сестри Юлії.



Як "виріс" будинок Льовочкіна за два роки

Будівлю, яка нагадує величезний палац, почали зводити у 2014 році.

Дивіться відео про розкішний маєток Сергія Льовочкіна у Козині:

Тоді Луценко написав, що за два роки будівництва вже були зроблені стіни та дах, залишилось лише оздобити та озеленити ділянку.

• Маєтки за кордоном

Політик може похвалитись нерухомістю не лише в Україні, але й за кордоном. У Греції він має право на безоплатне користування апартаментами на 332,65 квадратних метрів.

У Франції сестрі Льовочкіна Юлії належить просторий житловий будинок площею 1055,95 квадратних метрів та земельна ділянка на 9387 квадратних метрів.



Сестра Сергія Льовочкіна – Юлія йде під 22-м номером у списку партії "Опозиційна платформа – За життя"

У 2015 році фото з вілли Льовочкіна у Франції опублікувала його донька Олена в Instagram. На світлинах політик у спортивних штанах на розкішному дивані на відкритому повітрі зависає в телефонах разом з іншими членами своєї сім'ї.



Сергій Льовочкін з сім'єю на відпочинку у Франції

Більше фото та інформацію про французький маєток виданню "Українська правда" розповів депутат Сергій Лещенко. Вілла розташована в місті в Сен-Жан-Кап-Ферра на невеликому півострові Лазурного узбережжя Франції. Льовочкін володіє тут одразу п'ятьма ділянками, які об'єднані однією територією.



Вілла Льовочкіна у Франції / Фото: Сергій Лещенко для "УП"

Нерухомість оформлена на данську компанію Glorietta Investments I APS. Зі звіту компанії відомо, що вартість вілли становить 40 мільйонів євро.

Дивіться фото розкішного будинку Сергія Льовочкіна у Франції:

Дивіться відео про будинок Сергія Льовочкіна у Франції:

Читайте більше у матеріалі: Маєтки майбутніх нардепів: все, що відомо про нерухомість кандидатів у Верховну Раду

Коли відбудуться позачергові парламентські вибори: дивіться інфографіку