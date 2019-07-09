На дочасні парламентські вибори екс-регіонал Олександр Вілкул йде під №2 у списку партії "Опозиційний блок". 24 канал продовжує серію публікацій про статки і маєтки відомих політиків, які претендують на депутатський мандат на виборах у Верховну Раду 21 липня. У цьому матеріалі читайте про доларового мільйонера без власного житла Олександра Вілкула.

Політичну кар'єру Олександр Вілкул розпочав ще у 2005 році, коли став головою Криворізької міської організації "Партії регіонів".

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Дотепер він уже тричі був народним депутатом – спочатку від "Партії регіонів", а згодом від "Опозиційного блоку". З грудня 2012 до січня 2014 року обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України.



Олександр Вілкул у Верховній Раді

Втретє до парламенту Вілкул пройшов на виборах 2014 року від партії "Опозиційний блок" та став членом Комітету з питань європейської інтеграції.

Нерухомість Олександра Вілкула

Згідно з електронною декларацією кандидат у нардепи володіє лише однією квартирою у Дніпрі площею 123,1 квадратних метрів. Другу квартиру площею 69,5 квадратних метрів, він орендує у колишньої тещі у Києві.

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Будь-які фотографії свого помешкання він ретельно приховує. Це й не дивно – навчений досвідом батька, який є незмінним мером Кривого Рогу майже 10 років, він знає до чого може призвести обізнаність людей.

До слова, у 2015 році криворіжани зібралися на акцію протесту після того, як вулиці міста не прибирали від снігу декілька днів. Небайдужі самотужки розчистили сніжні замети та привезли п'ять тонн снігу до заміського маєтку батька Олександра Вілкула Юрія.

До батьківського дому Олександра Вілкула привезли тонни снігу: дивіться фото

У 2018 році НАБУ розпочало розслідування проти Олександра Вілкула. Його підозрюють у недостовірному декларуванні доходів, зокрема – невнесенні у декларацію інформації про користування нерухомим майном.

За інформацією детективів НАБУ, Олександр Юрійович впродовж 2015-2016 років користувався будинком і земельними ділянками в елітному селищі Козині Київської області, проте не вказав це в деклараціях. Йдеться про будинок на 378,7 квадратних метрів і дві земельні ділянки площею 0,34 і 0,15 гектара, зареєстрованих на колишню тещу Вілкула – Марію Кондратюк.

Що Олександр Вілкул не вказав у декларації: дивіться відео

Інше коштовне майно

Попри лише одну власну задекларовану квартиру, лідер "Опозиційного блоку" є справжнім поціновувачем антикваріату та творів мистецтва. У своїй власності він вказав:

– 31 витвір мистецтва;

– 27 антикварних виробів;

– 151 антикварний документ;

– 217 вартісних книг;

– чоловічі годинники від Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange and Sohne, Breguet, Panerai, IWC, F.P. Journe, Parmigiani, Rolex.

Також в електронній декларації Олександр Вілкул вказав лише один автомобіль Chevrolet Express 2008 року випуску.



Приклад Chevrolet express 2008 року випуску

Дивіться відео: Хто такий Олександр Вілкул

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