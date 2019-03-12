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      Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты

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      Недвижимость Александра Вилкула
      Недвижимость Александра Вилкула / 24 канал

      24 канал продолжает серию публикаций о недвижимости чиновников, которые борются за пост главы государства. В этом материале читайте о долларовом миллионере без собственного жилья Александре Вилкуле.

      Политическую карьеру Александр Вилкул начал еще в 2005 году, когда стал председателем Криворожской городской организации "Партии регионов".

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      В целом он трижды становился народным депутатом – сначала от "Партии регионов", а затем от "Оппозиционного блока". С декабря 2012 по январь 2014 занимал должность вице–премьер–министра Украины.

      Олександр Вілкул
      Александр Вилкул

      В третий раз в парламент Вилкул прошел на выборах 2014 года от партии "Оппозиционный блок" и стал членом Комитета по вопросам европейской интеграции.

      Недвижимость Александра Вилкула

      Согласно электронной декларации кандидат в президенты Вилкул владеет лишь одной квартирой в Днепре, площадью 123,1 квадратных метров. А вторую квартиру, площадью 69,5 квадратных метров, он арендует у бывшей тещи в Киеве.

      Любые фотографии своего дома он тщательно скрывает. Это и неудивительно – умудренный опытом отца, который работает мэром Кривого Рога, он знает к чему может привести осведомленность людей.

      К слову, в 2015 году криворожане собрались на акцию протеста после того, как  на улицах города не убирали снег несколько дней. Неравнодушные самостоятельно расчистили снежные заносы и привезли пять тонн снега к загородному дому отца Александра Вилкула Юрия.

       

      Стоит отметить, что в 2018 году НАБУ начало расследование против Александра Вилкула. Его подозревают в возможном ложном декларировании доходов, в частности – невнесении информации о пользовании недвижимым имуществом.

      По информации детективов НАБУ, Александр Юрьевич течение 2015–2016 годов пользовался домом и земельными участками в Козине Киевской области, однако не указал это в декларациях. Речь идет о доме в 378,7 квадратных метров и двух земельных участков площадью 0,34 и 0,15 гектара, зарегистрированных на прежнюю тещу Вилкула – Марию Кондратюк.

      Село міського типу Козин
      Поселок городского типа Козин

      Другое ценное имущество

      Несмотря на только одну собственную декларируемую квартиру, кандидат в президенты является настоящим ценителем антиквариата и произведений искусства. В своей собственности он имеет:

      – 31 произведение искусства;

      – 27 антикварных изделий;

      – 151 антикварный документ;

      – 217 стоимостных книг;

      – мужские часы от Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange and Sohne, Breguet, Panerai, IWC, F.P. Journe, Parmigiani, Rolex.

      Также в электронной декларации Александр Вилкул отметил только один автомобиль Chevrolet Express 2008 года выпуска.


      Пример: Chevrolet express 2008 года выпуска

      Смотрите видео: Кто такой Александр Вилкул

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Публикации Новости недвижимости Новости политики Александр Вилкул Недвижимость кандидатов в президенты е-декларирование Оппозиционный блок Деньги Выборы Президента 2019 НАБУ Расследования Статьи
      Источник: 24 канал
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