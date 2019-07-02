Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна

Журналісти 24 каналу продовжують знайомити вас із нерухомістю кандидатів у депутати. Сьогодні мова йтиме про скандального політика, кума Путіна та третій номер у виборчому списку партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктора Медведчука.

Медведчук в українській політиці

Кум Путіна є юристом, політиком, двічі працював на посаді першого заступника голови Верховної Ради України та навіть був главою Адміністрації Президента за часів Леоніда Кучми.

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Тепер Віктор Медведчук балотуватиметься до Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – "За життя".



Хто йде на вибори від партії "Опозиційна платформа – За життя"

Елітні маєтки Віктора Медведчука

Наразі Віктор Медведчук ще не оприлюднив свою декларацію. Проте журналісти знайшли величезний особняк у кума Путіна в селі Жденієво Закарпатської області. Будівлю огороджено парканами, а територія під посиленою охороною.



Особняк Медведчука на Закарпатті

За словами місцевих, Медведчук з родиною приїздить сюди регулярно. До того ж, на території особняка політика розташовані три житлові будинки, ферма і сироварня.

Також у мережу потрапили ексклюзивні фото розкішного маєтку Віктора Медведчука, який розташований поблизу Чорного моря – на східній околиці окупованого Сімеїзу поруч з Алупкою. Цікаво, що будинок має власний пляж.

Цей будинок кума Путіна збудовано на території дитячого санаторію у кримському Сiмеїзі. А на деяких картах пошукової системи земельна ділянка площею 6,7 гектара так і позначена: "палац Медведчука".

Маєток Медведчука на території дитячого санаторію: дивіться фото

Фотографії були зроблені давно, тому, можливо, маєток дещо змінився з того часу.

Цікаво, що в мережі є відео, на якому показано будинок Віктора Медведчука, коли до нього у 2012 році в гості приїздив його кум Володимир Путін.

Медведчук зустрічав президента РФ разом зі своєю сім'єю у розкішному особняку, розташованому на березі моря на околицях Ялти. "Коли ми пригледіли це містечко, тут були занедбані виноградники", – сказала тоді дружина Медведчука Оксана Марченко.

Як Путін приїхав у гості до Медведчука: дивіться відео

Яким бізнесом володіє Медведчук та його дружина

Офіційно у Віктора Медведчука бізнесу майже немає. Єдина комерційна компанія, засновником якої є політик, – ТОВ "Форпостінвест" – займається бізнес-консультуванням. Решта заснованих Медведчуком фірм пов’язані з громадською діяльністю: він співзасновник ГО "Спілка адвокатів України" та керівник ГО "Український вибір – Право народу".



Якими компаніями володіє Медведчук

Окрім того, у маленькому курортному селі Волосянка, недалеко від Славського, розміщена туристична база фірми Віктора Медведчука. За документами, власником цієї бази є фірма "Форпостінвест".



Туристична база Медведчука

Натомість дружиною Медведчука є популярна телеведуча Оксана Марченко. Одружилися вони у 2003 році, а їхню доньку Дарію похрестив президент РФ Володимир Путін.

За розслідуваннями програми "Схеми" саме Оксана Марченко виявилася власницею багатьох компаній в Україні і Росії. Зокрема, з нею пов'язана фірма, яка отримала доступ до одного з трьох найбільших нафтових родовищ в Росії.



Володіння Оксани Марченко

До того ж, донька Медведчука від другого шлюбу Ірина має елітний будинок з виглядом на "Білий дім" у Росії (йдеться про Будинок уряду). Так, напередодні весілля на Ірину була оформлена п’ятикімнатна квартира в елітному житловому комплексі "Парк Хаус" у Москві. Вартість цієї квартири близько 200 мільйонів рублів (майже 81 мільйон гривень).



Донька Медведчука живе в елітному маєтку з виглядом на Будинок уряду РФ

Дивіться відео: що відомо про Віктора Медведчука

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