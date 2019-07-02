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      Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна

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      Нерухомість Медведчука - приховані маєтки, компанії кума Путіна
      Нерухомість Віктора Медведчука / 24 канал

      Журналісти 24 каналу продовжують знайомити вас із нерухомістю кандидатів у депутати. Сьогодні мова йтиме про скандального політика, кума Путіна та третій номер у виборчому списку партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктора Медведчука.

      Медведчук в українській політиці

      Кум Путіна є юристом, політиком, двічі працював на посаді першого заступника голови Верховної Ради України та навіть був главою Адміністрації Президента за часів Леоніда Кучми.

      Читайте також:  Яка мета Медведчука в українському парламенті: відповідь Лещенка

      Тепер Віктор Медведчук балотуватиметься до Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – "За життя"

      Члени партії
      Хто йде на вибори від партії "Опозиційна платформа – За життя"

      Елітні маєтки Віктора Медведчука

      Наразі Віктор Медведчук ще не оприлюднив свою декларацію. Проте журналісти знайшли величезний особняк у кума Путіна в селі Жденієво Закарпатської області. Будівлю огороджено парканами, а територія під посиленою охороною. 

      Особняк Медведчука на Закарпатті
      Особняк Медведчука на Закарпатті

      За словами місцевих, Медведчук з родиною приїздить сюди регулярно. До того ж, на території особняка політика розташовані три житлові будинки, ферма і сироварня.

      Також у мережу потрапили ексклюзивні фото розкішного маєтку Віктора Медведчука, який розташований поблизу Чорного моря – на східній околиці окупованого Сімеїзу поруч з Алупкою. Цікаво, що будинок має власний пляж. 

      Цей будинок кума Путіна збудовано на території дитячого санаторію у кримському Сiмеїзі. А на деяких картах пошукової системи земельна ділянка площею 6,7 гектара так і позначена: "палац Медведчука".

      Маєток Медведчука на території дитячого санаторію: дивіться фото

      Фотографії були зроблені давно, тому, можливо, маєток дещо змінився з того часу.

      Цікаво, що в мережі є відео, на якому показано будинок Віктора Медведчука, коли до нього у 2012 році в гості приїздив його кум Володимир Путін.

      Медведчук зустрічав президента РФ разом зі своєю сім'єю у розкішному особняку, розташованому на березі моря на околицях Ялти. "Коли ми пригледіли це містечко, тут були занедбані виноградники", – сказала тоді дружина Медведчука Оксана Марченко.

      Як Путін приїхав у гості до Медведчука: дивіться відео

      Яким бізнесом володіє Медведчук та його дружина

      Офіційно у Віктора Медведчука бізнесу майже немає. Єдина комерційна компанія, засновником якої є політик, – ТОВ "Форпостінвест" – займається бізнес-консультуванням. Решта заснованих Медведчуком фірм пов’язані з громадською діяльністю: він співзасновник ГО "Спілка адвокатів України" та керівник ГО "Український вибір – Право народу".

      Якими компаніями володіє Медведчук
      Якими компаніями володіє Медведчук

      Окрім того, у маленькому курортному селі Волосянка, недалеко від Славського, розміщена туристична база фірми Віктора Медведчука. За документами, власником цієї бази є фірма "Форпостінвест".

      Туристична база Медведчука
      Туристична база Медведчука

      Натомість дружиною Медведчука є популярна телеведуча Оксана Марченко. Одружилися вони у 2003 році, а їхню доньку Дарію похрестив президент РФ Володимир Путін.

      За розслідуваннями програми "Схеми" саме Оксана Марченко виявилася власницею багатьох компаній в Україні і Росії. Зокрема, з нею пов'язана фірма, яка отримала доступ до одного з трьох найбільших нафтових родовищ в Росії.

      Володіння Оксани Марченко
      Володіння Оксани Марченко

      До того ж, донька Медведчука від другого шлюбу Ірина має елітний будинок з виглядом на "Білий дім" у Росії (йдеться про Будинок уряду). Так, напередодні весілля на Ірину була оформлена п’ятикімнатна квартира в елітному житловому комплексі "Парк Хаус" у Москві. Вартість цієї квартири близько 200 мільйонів рублів (майже 81 мільйон гривень).

      Донька Медведчука живе в елітному маєтку з виглядом на Будинок уряду РФ
      Донька Медведчука живе в елітному маєтку з виглядом на Будинок уряду РФ

      Дивіться відео: що відомо про Віктора Медведчука

      Більше про елітну нерухомість інших кандидатів у Верховну Раду – читайте тут.

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради: інфографіка 24 каналу

      Основні дати парламентських виборів
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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Публікації Новини Росії Новини нерухомості України Новини Криму Парламентські вибори 2019 Віктор Медведчук Елітна нерухомість Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Оксана Марченко Бізнес
      Джерело: 24 канал
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