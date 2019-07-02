Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна
Журналісти 24 каналу продовжують знайомити вас із нерухомістю кандидатів у депутати. Сьогодні мова йтиме про скандального політика, кума Путіна та третій номер у виборчому списку партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктора Медведчука.
Медведчук в українській політиці
Кум Путіна є юристом, політиком, двічі працював на посаді першого заступника голови Верховної Ради України та навіть був главою Адміністрації Президента за часів Леоніда Кучми.
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Тепер Віктор Медведчук балотуватиметься до Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – "За життя".
Хто йде на вибори від партії "Опозиційна платформа – За життя"
Елітні маєтки Віктора Медведчука
Наразі Віктор Медведчук ще не оприлюднив свою декларацію. Проте журналісти знайшли величезний особняк у кума Путіна в селі Жденієво Закарпатської області. Будівлю огороджено парканами, а територія під посиленою охороною.
Особняк Медведчука на Закарпатті
За словами місцевих, Медведчук з родиною приїздить сюди регулярно. До того ж, на території особняка політика розташовані три житлові будинки, ферма і сироварня.
Також у мережу потрапили ексклюзивні фото розкішного маєтку Віктора Медведчука, який розташований поблизу Чорного моря – на східній околиці окупованого Сімеїзу поруч з Алупкою. Цікаво, що будинок має власний пляж.
Цей будинок кума Путіна збудовано на території дитячого санаторію у кримському Сiмеїзі. А на деяких картах пошукової системи земельна ділянка площею 6,7 гектара так і позначена: "палац Медведчука".
Маєток Медведчука на території дитячого санаторію: дивіться фото
Фотографії були зроблені давно, тому, можливо, маєток дещо змінився з того часу.
Цікаво, що в мережі є відео, на якому показано будинок Віктора Медведчука, коли до нього у 2012 році в гості приїздив його кум Володимир Путін.
Медведчук зустрічав президента РФ разом зі своєю сім'єю у розкішному особняку, розташованому на березі моря на околицях Ялти. "Коли ми пригледіли це містечко, тут були занедбані виноградники", – сказала тоді дружина Медведчука Оксана Марченко.
Як Путін приїхав у гості до Медведчука: дивіться відео
Яким бізнесом володіє Медведчук та його дружина
Офіційно у Віктора Медведчука бізнесу майже немає. Єдина комерційна компанія, засновником якої є політик, – ТОВ "Форпостінвест" – займається бізнес-консультуванням. Решта заснованих Медведчуком фірм пов’язані з громадською діяльністю: він співзасновник ГО "Спілка адвокатів України" та керівник ГО "Український вибір – Право народу".
Якими компаніями володіє Медведчук
Окрім того, у маленькому курортному селі Волосянка, недалеко від Славського, розміщена туристична база фірми Віктора Медведчука. За документами, власником цієї бази є фірма "Форпостінвест".
Туристична база Медведчука
Натомість дружиною Медведчука є популярна телеведуча Оксана Марченко. Одружилися вони у 2003 році, а їхню доньку Дарію похрестив президент РФ Володимир Путін.
За розслідуваннями програми "Схеми" саме Оксана Марченко виявилася власницею багатьох компаній в Україні і Росії. Зокрема, з нею пов'язана фірма, яка отримала доступ до одного з трьох найбільших нафтових родовищ в Росії.
Володіння Оксани Марченко
До того ж, донька Медведчука від другого шлюбу Ірина має елітний будинок з виглядом на "Білий дім" у Росії (йдеться про Будинок уряду). Так, напередодні весілля на Ірину була оформлена п’ятикімнатна квартира в елітному житловому комплексі "Парк Хаус" у Москві. Вартість цієї квартири близько 200 мільйонів рублів (майже 81 мільйон гривень).
Донька Медведчука живе в елітному маєтку з виглядом на Будинок уряду РФ
Дивіться відео: що відомо про Віктора Медведчука
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