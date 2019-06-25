Яка мета Медведчука в українському парламенті: відповідь Лещенка

Віктор Медведчук націлився на роль головного опонента нової влади Володимира Зеленського, щоб забрати собі всі посади за квотою опозиції.

Депутат Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика" сказав, що Медведчук не буде випробовувати долю в мажоритарних округах, а тому зібрав у списку "Опозиційної платформи – За життя" всіх колишніх соратників із минулого.

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Він пояснив, що амбіції Медведчука зрозумілі – прихід до влади через парламент та геополітичний розворот України в напрямку Кремля.

На виборах, використовуючи наявні в Медведчука медіа, він прагне посісти одне з керівних місць у наступному парламенті. А далі вже буде справою техніки – маніпулювати недосвідченими висуванцями від "Слуги народу" та "Голосу,

– зазначив депутат.



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Дивіться відео про Віктора Медведчука:

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

Дивіться повний випуск відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика":