Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний

Олігархи посилюють свою медіа-зброю. Парадоксально, але це відбувається уже після зміни влади та усунення Петра Порошенка з посади. Кум Путіна Віктор Медведчук прибрав вже третій телеканал за останній рік.

Купівля телеканалу ZIK

Віктор Медведчук став власником телеканалу ZIK. Власність він оформив на депутата зі свого найближчого оточення – Тараса Козака, який вже відомий багатьом львів'янам. Майже 20 років тому він разом з братом Медведчука Сергієм тандемом контролювали митницю та податкову в області, тримаючи всіх у страху.

Цікаво! Навіщо Медведчук придбав телеканал ZIK

До цього, у 2018 році Медведчук на Козака купив ще два інформаційні канали – "112-Україна" і NewsOne. Цікаво, що про покупку Медведчуком цих трьох каналів ще рік тому заявляв американський експерт Андерс Ослунд. Очевидно, що тоді були підписані опціони, які і реалізовані за цей час.



Тарас Козак

Що відомо про Тараса Козака? У 2014 році Козак став народним депутатом від "Опозиційного блоку", а у 2010 – 2014 роках був депутатом Львівської обласної ради. Також має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіси як самого Медведчука, так і його громадського руху "Український вибір".

Медіа-експансія Медведчука означає, що на українському телебаченні буде ще менше об'єктивних новин і ще більше пропаганди "русского мира", як це зараз помітно на прикладі "112-Україна".

Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

Дружба Медведчука з Порошенком

Скупка Медведчуком телеканалів – це прямий результат сприяння з боку колишнього президента Петра Порошенка. Той забезпечив Медведчуку необхідні рішення для нарощування власної фінансової спроможності.

Порошенко дозволив Медведчуку зайняти нішу на ринку дизельного палива і скрапленого газу, а також саботував перевірку законності мовлення каналу "112-Україна". Усе це відбувалося не просто за нехтування, а за сприяння СБУ та Антимонопольного комітету, які контролював Порошенко.



Віктор Медведчук та Петро Порошенко

Тепер ходять чутки, що Медведчук збирається і далі розширювати свою медіа-імперію. Так, колишня ведуча ZIK Тетяна Даниленко оголосила, що зараз Медведчук веде переговори щодо купівлі "5 каналу" і "Прямого", які належать до холдингу Порошенка.

• Що спільного у Порошенка з Медведчуком?

Дуже багато! Тандем Порошенка і Медведчука сягає ще 1998 року, коли вони разом обиралися до парламенту в складі виборчого списку одіозної партії СДПУ(о). І Порошенко сам зізнавався, що давав гроші Медведчуку за місце в списку СДПУ(о) на зорі своєї політичної кар'єри.



Медведчук був у складі партії СДПУ(о)

У Медведчука є лише одне ставлення до журналістів своїх телеканалів – він сприймає їх як рабів власної політичної кар'єри, змушуючи відпрацьовувати вигідні йому політичні месиджі. Це називається словом "темники" – інструмент цензури, який був нав'язаний багатьом українським журналістам в часи, коли Медведчук очолював Адміністрацію Президента Кучми.

Така політика закручування гайок призвела до вибуху журналістів та повстання проти цензури на каналі "1+1" під час Помаранчевої революції.

• Які плани у кума Путіна в українському парламенті?

Нинішні амбіції Медведчука зрозумілі – прихід до влади через парламент та геополітичний розворот України в напрямку Кремля. На виборах, використовуючи наявні в Медведчука медіа, він прагне посісти одне з керівних місць у наступному парламенті. А далі вже буде справою техніки – маніпулювати недосвідченими висуванцями від "Слуги народу" та "Голосу".

Вплив Ахметова на ЗМІ

Окрім Медведчука, свій вплив на медіа-ринок України в останні тижні посилив ще один олігарх – Рінат Ахметов. Уже після оголошення про розпуск Ради парламент вирішив подарувати Ахметову місце в регуляторі телебачення України – Нацраді.

Що відомо про Ріната Ахметова: дивіться відео

Верховна Рада обрала членом Нацради Максима Онопрієнка, який до цього був генеральний директор запорізької телекомпанії TV5, яка входить у "Медіа групу Україна" Ахметова.



Максим Онопрієнко

Повернення соратників Януковича

Єдине, що тішить у цій ситуації – це ворожнеча, яка роз'їдає колишніх політичних соратників, партії "За життя" та "Опозиційний блок". Колишня партія регіонів так і не спромоглася знайти сильного лідера, а тому соратники Януковича спробують прорватися до Верховної Ради за округами.

Важливо! Які партії-кандидати йдуть на парламентські вибори

Тоді як Медведчук, який уособлює негативну харизму, не буде випробовувати долю в мажоритарних округах, а зібрав у списку "За життя" всіх колишніх соратників із минулого. Він вже націлився на роль головного опонента нової влади за часів Зеленського, щоб забрати собі всі посади за квотою опозиції.

За списками Медведчука кандидатом в депутати став символ репресій часів Януковича Ренат Кузьмін.

Що відомо про Ріната Кузьміна? Екс-перший заступник генпрокурора 2010-2013 років. Останні роки був у розшуку після того, як у жовтні 2017 року Генпрокуратура повідомила йому про підозру у захопленні землі комплексу "Пуща-Водиця".



Ренат Кузьмін

Тому новий парламент, крім значного оновлення, буде мати величезний ресурс для проведення реваншу та отримання впливу на владу з боку колишніх регіоналів та членів СДПУ(о). Це і є повернення бумерангу, коли за часів Порошенка замість покарання попередників він вступив із ними у змову, а часом – і корупційні договорняки.

Саме тому, окрім нових облич, нова Рада потребує і перевірених у бою викривачів та борців з корупцією, що вистояли раніше та здатні протистояти системному реваншу зараз.