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      Навіщо Медведчуку телеканал ZIK: думка журналістки

      709 Читать новость на русском
      Севгіль Мусаєва-Боровик
      Севгіль Мусаєва-Боровик / 24 канал

      Кум російського президента Віктор Медведчук придбав телеканал ZIK, бо той користується великою популярністю на західній Україні.

      Таку думку висловила журналістка Севгіль Мусаєва-Боровик в ефірі 24 каналу.

      Які канали перебувають під контролем Медведчука – читайте у матеріалі 24 каналу

      За її словами, проросійські політики зараз мають доступ до людей з Івано-Франківщини, Львівщини та інших західних областей для просування своїх ідей.

      Телеканал ZIK – це дуже важливе придбання для пана Медведчука. Через те, що цей телеканал користується великою популярністю та довірою саме у західних областях України,
      – заявила журналістка.

      Журналістка розповіла, що нині медіа, зокрема олігархічні, не є бізнесом, а є частиною політичної корупції в країні.

      Ми чудово розуміємо та пам'ятаємо, як розвивалася ситуація навколо "112-Україна" та NewsOne. Цікаво те, що Медведчук придбав ці канали та легітимізація пана Медведчука відбулася саме за часів влади Петра Порошенка,
      – наголосила Мусаєва-Боровик.

      Вона також пригадала журналістські розслідування за останні п'ять років про зустрічі кума Путіна та Порошенка в Адміністрації Президента, де велись переговори щодо впливу на бізнес-процеси.

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

      "Звичайно те, що відбулося з тим, що Медведчук зараз володіє трьома телеканалами та має таку велику частку в інформаційному мовлені – це наслідок поступового зближення з ним та діями, які відбувалися в останні п'ять років", – додала гостя студії. 

      Що відомо про покупку ZIKу соратником Медведчука?14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петро Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти.

      змі, власники олігархи, журналісти
      Якими каналами володіють українські олігархи / інфографіки 24 каналу

      Дивіться повне відео програми "Політична анатомія": 

       

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      21 червня
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      Теги: Новини України Медіа Віктор Медведчук ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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