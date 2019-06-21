Навіщо Медведчуку телеканал ZIK: думка журналістки

Кум російського президента Віктор Медведчук придбав телеканал ZIK, бо той користується великою популярністю на західній Україні.

Таку думку висловила журналістка Севгіль Мусаєва-Боровик в ефірі 24 каналу.

Які канали перебувають під контролем Медведчука – читайте у матеріалі 24 каналу

За її словами, проросійські політики зараз мають доступ до людей з Івано-Франківщини, Львівщини та інших західних областей для просування своїх ідей.

Телеканал ZIK – це дуже важливе придбання для пана Медведчука. Через те, що цей телеканал користується великою популярністю та довірою саме у західних областях України,

– заявила журналістка.

Журналістка розповіла, що нині медіа, зокрема олігархічні, не є бізнесом, а є частиною політичної корупції в країні.

Ми чудово розуміємо та пам'ятаємо, як розвивалася ситуація навколо "112-Україна" та NewsOne. Цікаво те, що Медведчук придбав ці канали та легітимізація пана Медведчука відбулася саме за часів влади Петра Порошенка,

– наголосила Мусаєва-Боровик.

Вона також пригадала журналістські розслідування за останні п'ять років про зустрічі кума Путіна та Порошенка в Адміністрації Президента, де велись переговори щодо впливу на бізнес-процеси.

Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

"Звичайно те, що відбулося з тим, що Медведчук зараз володіє трьома телеканалами та має таку велику частку в інформаційному мовлені – це наслідок поступового зближення з ним та діями, які відбувалися в останні п'ять років", – додала гостя студії.

Що відомо про покупку ZIKу соратником Медведчука?14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петро Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти.



Якими каналами володіють українські олігархи / інфографіки 24 каналу

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