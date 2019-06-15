Людина Медведчука придбала ZIK: з каналу масово звільняються топ-менеджмент і журналісти

Після того, як Тарас Козак, що є наближеною людиною до кума Путіна Віктора Медвечука, став власником телеканалу ZIK, мовник покинула численна група журналістів, зокрема топ-менеджмент.

Козак став власником ZIK, яким до останнього часу володіла родина львівського олігарха Петра Димінського, 14 червня.

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Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними та водночас створює їхню велику капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "Новини". Саме для його розвитку та управління я запросив одного з найсильніших медіапродюсеров країни – Олексія Семенова,

– зауважив Козак.

Тепер він у своєму медіаактиві має три інформаційні телеканали: "112 Україна", NewsOne і ZIK. На переконання багатьох фахівців, вищезазначеними мовниками де-факто володіє не Козак, а Медведчук.

Після звістки, що ZIK’ом тепер володіє соратник Медведчука, кілька топ-менеджерів каналу та провідні журналісти заявили, що звільняються. Однією з перших про припинення співпраці з мовником розповіла керівниця департаменту виробництва власних програм ZIK Ольга Мовчан.

За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося – Тарас Козак, поплічник кума Путіна, став власником ZIK’у. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться, щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки торували собі шлях до влади. Сумно,

– зазначила вона.

Також схожі повідомлення написали редакторка інформаційного агентства ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий програми "Історична правда" Вахтанг Кіпіані та журналіст Сергій Рахманін, що йде на парламентські вибори з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

Водночас шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський заявив, що відтепер ZIK офіційно належить Медведчуку.

"Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, бо офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми у мене були домовленості про невтручання в новини та тижневик, і я дякую, що ці домовленості було дотримано. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція", – стверджує він.

Залишив свою посаду й генеральний директор медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич. Свій крок він пояснив "зрозумілими причинами". Очолив Туркевич медіахолдинг ZIK у липні 2015 року, а до цього був заступником гендиректора холдингу, передає "Детектор медіа".

Журналісти ZIK у коментарі видання "theБабель" розповіли, що більшість до останнього не знала про зміну керівництва, відтак колектив здебільшого відреагував на такі новини крайнім обуренням.

Є невеликий відсоток працівників, яким байдуже – менше ніж 20%. І це переважно технічні працівники, які не працюють у кадрі. А ті, хто в кадрі, близько 90% – звільнятимуться,

– підкреслив один із працівників мовника.

Крім того, найближчими днями колектив каналу має намір зробити публічну заяву. Пообіцяла зробити публічну заяву щодо нового власника ZIK і генеральна продюсерка телеканалу Наталія Влащенко.

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Тим часом, керівник прес-служби "Голосу" Ярема Дух повідомив, що заступник голови партії Ярослав Юрчишин 14 червня мав брати участь у вечірньому ток-шоу на ZIK, але відмовився виходити в ефір через зміну власника каналу.

"На один вільний телеканал сьогодні стало менше. Купівля телеканалу соратником Віктора Медведчука додала його до пулу антиукраїнських сил і виключає нашу присутність в шоу телеканалу. Це не ті зміни, на які чекають українці", – заявив Дух.

Станом на вечір 14 червня, поки не було аналогічних кроків з боку інших політиків і партій.

Раніше ZIK пов’язували з іменем львівського бізнесмена Петра Димінського, щоправда наприкінці березня 2019 року він вийшов зі складу власників телеканалу. Однак, кінцевими бенефіціарами все ж залишилася його сім'я: Димінські Олена, Жанна та Анастасія.

Зараз Петро Димінський перебуває за кордоном. Виїхав він за межі України після смертельної ДТП на Львівщині, коли у серпні 2017 року Mercedes, що йому належить, врізався у легковик. За кермом останнього була 31-річна Наталія Тріла: жінка, на жаль, загинула на місці. У грудні 2017 року Національна поліція оголосила Петра Димінського у розшук, а 1 березня 2018-го Димінському суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, усю вину спершу на себе взяв охоронець бізнесмена, відтак його затримали правоохоронці, проте у вересні 2017-го суд відпустив чоловіка на волю. Цікаво, що перед аварією камери спостереження зафіксували, що за кермом Mercedes був саме Димінський.