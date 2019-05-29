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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Мосійчук, ймовірно, прийшов п'яним на телеефір: відео

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      Ігор Мосійчук обізвав телеглядачів, які запідозрили його в алкогольному сп'янінні
      Ігор Мосійчук обізвав телеглядачів, які запідозрили його в алкогольному сп'янінні / Кадр з відео

      Народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на прямий ефір телеканалу ZIK, ймовірно, у нетверезому стані. У цьому політика запідозрили телеглядачі, і деякі з них телефонували в студію та робили Мосійчуку зауваження.

      "На мою думку, Мосійчук перебуває в нетверезому стані у вас у студії", – сказав один із глядачів, який зателефонував у студію.

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      На це нардеп відповів: "Ви можете оцінювати, як завгодно. Я перебуваю в стані, в якому я є".

      Всі ці виродки, які телефонують і розповідають: "Нетверезий стан, ідіот, дурень" тощо. Це все люди, які направляються з певного центру. Господи, дай їм розуміння... Не будемо уточнювати (з якого центру) але ми всі розуміємо, з якого,
      – додав згодом Мосійчук.

      Реагуючи на такі слова нардепа, ведучий попросив його поважати глядачів.

      "Просто людина подзвонила, сказала, ви там такий сякий. Я скажу, звідки. Його попросили зателефонувати, щоб дискредитувати мене. Ось і все", – відповів на зауваження ведучого політик.

      Дивіться відео, ня кому глядач запідозрив Мосійчука в алкогольному сп'янінні (на 18:05 хвилині):

      До цього Мосійчук сказав, що в студію приїхав з лікарні і в нього важкий психологічний стан.

      Ще один глядач, який зателефонував в ефір, запитав у нардепа: "Вам чекушечку ще треба принести чи келих пива, щоб Ви вже заспокоїлись?"

      Мені треба принести Лозового, який здохне разом зі своєю прокуреною і пропитою печінкою, 
      – відповів Мосійчук.

      Дивіться відео з Мосійчуком, якого запідозрили в алкогольному сп'янінні:

      В алкогольному сп’янінні народного обранця запідозрили і користувачі соціальних мереж. Тож на Мосійчука в мережі обвалився шквал критики та глузувань.

      Що відомо про Ігоря Мосійчука? Політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону "Айдар" і нардеп від "Радикальної партії", який вирішив вийти з політсили.

      Був активістом націоналістичних рухів в Україні у 90-х роках. Політв'язень режиму екс-президента Віктора Януковича у справі "васильківських терористів" (у січні 2014 року отримав 6 років в’язниці, амністований у лютому після перемоги Євромайдану).

      У 2015 році Мосійчука позбавили депутатської недоторканності та арештували за підозрою в отриманні хабара та інших кримінальних злочинах. У 2016 Верховний Суд визнав ці дії прокуратури незаконними.

      У 2017 році на Мосійчука скоїли замах – поблизу приміщення телеканалу "Еспресо TV" пролунав потужний вибух. Нардеп тоді отримав важке поранення і саме тому зараз ходить з ціпком. Під час вибуху також померли 2 охоронці політика.

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Мосійчук Алкоголь ЗМІ Медіа
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