Мосійчук, ймовірно, прийшов п'яним на телеефір: відео

Народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на прямий ефір телеканалу ZIK, ймовірно, у нетверезому стані. У цьому політика запідозрили телеглядачі, і деякі з них телефонували в студію та робили Мосійчуку зауваження.

"На мою думку, Мосійчук перебуває в нетверезому стані у вас у студії", – сказав один із глядачів, який зателефонував у студію.

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На це нардеп відповів: "Ви можете оцінювати, як завгодно. Я перебуваю в стані, в якому я є".

Всі ці виродки, які телефонують і розповідають: "Нетверезий стан, ідіот, дурень" тощо. Це все люди, які направляються з певного центру. Господи, дай їм розуміння... Не будемо уточнювати (з якого центру) але ми всі розуміємо, з якого,

– додав згодом Мосійчук.

Реагуючи на такі слова нардепа, ведучий попросив його поважати глядачів.

"Просто людина подзвонила, сказала, ви там такий сякий. Я скажу, звідки. Його попросили зателефонувати, щоб дискредитувати мене. Ось і все", – відповів на зауваження ведучого політик.

Дивіться відео, ня кому глядач запідозрив Мосійчука в алкогольному сп'янінні (на 18:05 хвилині):

До цього Мосійчук сказав, що в студію приїхав з лікарні і в нього важкий психологічний стан.

Ще один глядач, який зателефонував в ефір, запитав у нардепа: "Вам чекушечку ще треба принести чи келих пива, щоб Ви вже заспокоїлись?"

Мені треба принести Лозового, який здохне разом зі своєю прокуреною і пропитою печінкою,

– відповів Мосійчук.

Дивіться відео з Мосійчуком, якого запідозрили в алкогольному сп'янінні:

В алкогольному сп’янінні народного обранця запідозрили і користувачі соціальних мереж. Тож на Мосійчука в мережі обвалився шквал критики та глузувань.

Мосійчук просто порушив техніку безпеки. Ну з ким не буває )) pic.twitter.com/eQLkSOEome — Ingvar (@I_r_Spilberg) 28 мая 2019 г.

Мосійчук вирішив остаточно зганьбитись і поховати навіть примарні шанси на подальше політичне життя.

Навіщо його в такому стані у прямий ефір випустили ось у чому питання ?

Мовляв,дивіться які люди 5 років писали закони у нашій країні. І це ж не найгірший, є похлєщє. — Цинічний Скептик (@SergeyP77) 28 мая 2019 г.

Це він так тяжко розрив з Олєгом Валєричем переживає.Страждає дядька,аж очі закриваються — вату_V_ дупу (@vatomor69) 28 мая 2019 г.

Боже, яка бидлота. Просто еталонна. — Луганский бофосур (@LuganskUA) 28 мая 2019 г.

Сервери з ситуативної кімнати пропив Мосійчук — Александр Гром (@AlexanderGrom) 28 мая 2019 г.

Мосійчук напився в ситуативній кімнаті. — ФОП А.Ходза (@antonohaio) 28 мая 2019 г.

И без экспертизы видно - устал человек )) — Vladimir Kartsovnik (@VovkaKartsovnik) 28 мая 2019 г.

Що відомо про Ігоря Мосійчука? Політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону "Айдар" і нардеп від "Радикальної партії", який вирішив вийти з політсили.



Був активістом націоналістичних рухів в Україні у 90-х роках. Політв'язень режиму екс-президента Віктора Януковича у справі "васильківських терористів" (у січні 2014 року отримав 6 років в’язниці, амністований у лютому після перемоги Євромайдану).



У 2015 році Мосійчука позбавили депутатської недоторканності та арештували за підозрою в отриманні хабара та інших кримінальних злочинах. У 2016 Верховний Суд визнав ці дії прокуратури незаконними.



У 2017 році на Мосійчука скоїли замах – поблизу приміщення телеканалу "Еспресо TV" пролунав потужний вибух. Нардеп тоді отримав важке поранення і саме тому зараз ходить з ціпком. Під час вибуху також померли 2 охоронці політика.