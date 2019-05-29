Мосийчук, вероятно, пришел пьяным на телеэфир: видео

Народный депутат Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK, вероятно, в нетрезвом состоянии. В этом политика заподозрили телезрители, и некоторые из них звонили в студию и делали Мосийчуку замечания.

"По моему мнению, Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии", – сказал один из зрителей, который позвонил в студию.

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На это нардеп ответил: "Вы можете оценивать, как угодно. Я нахожусь в состоянии, в котором я есть".

Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: "Нетрезвое состояние, идиот, дурак" и другие. Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимание... Не будем уточнять (с какого центра), но мы все понимаем, из какого,

– добавил со Мосийчук.

Реагируя на такие слова нардепа, ведущий попросил его уважать зрителей.

"Просто человек позвонил, сказал, вы там такой-сякой. Я скажу, откуда. Его попросили позвонить, чтобы дискредитировать меня. Вот и все", – ответил на замечание ведущего политик.

Смотрите видео, где зритель заподозрил Мосийчука в алкогольном опьянении (на 18:05 минуте):

До этого Мосийчук сказал, что в студию приехал из больницы и у него тяжелое психологическое состояние.

Еще один зритель, который позвонил в эфир, спросил нардепа: "Вам чекушечку еще надо принести или бокал пива, чтобы Вы уже успокоились?"

Мне надо принести Лозового, который сдохнет вместе со своей прокуренной и пропитой печенью,

– ответил Мосийчук.

Смотрите видео с Мосийчуком, которого заподозрили в алкогольном опьянении:

Впоследствии Мосийчук опубликовал в своем Facebook такое сообщение:

"Только что был в эфире телеканала ZIK и несколько человек по просьбе одного "товарища" спросили о моем состоянии. Отвечаю: после всех процедур, которые я прошел сегодня в клинике Шалимова, это выглядит цинично! Очень цинично!"

Под клиникой Шалимова политик подразумевает Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

В алкогольном опьянении народного избранника заподозрили и пользователи социальных сетей. Поэтому на Мосийчука в сети обвалился шквал критики и насмешек.

Мосійчук просто порушив техніку безпеки. Ну з ким не буває )) pic.twitter.com/eQLkSOEome — Ingvar (@I_r_Spilberg) 28 мая 2019 г.

Мосійчук вирішив остаточно зганьбитись і поховати навіть примарні шанси на подальше політичне життя.

Навіщо його в такому стані у прямий ефір випустили ось у чому питання ?

Мовляв,дивіться які люди 5 років писали закони у нашій країні. І це ж не найгірший, є похлєщє. — Цинічний Скептик (@SergeyP77) 28 мая 2019 г.

Це він так тяжко розрив з Олєгом Валєричем переживає.Страждає дядька,аж очі закриваються — вату_V_ дупу (@vatomor69) 28 мая 2019 г.

Боже, яка бидлота. Просто еталонна. — Луганский бофосур (@LuganskUA) 28 мая 2019 г.

Сервери з ситуативної кімнати пропив Мосійчук — Александр Гром (@AlexanderGrom) 28 мая 2019 г.

Мосійчук напився в ситуативній кімнаті. — ФОП А.Ходза (@antonohaio) 28 мая 2019 г.

И без экспертизы видно - устал человек )) — Vladimir Kartsovnik (@VovkaKartsovnik) 28 мая 2019 г.

Что известно об Игоре Мосийчуке?

Политик, журналист, бывший заместитель командира добровольческого батальона "Айдар" и нардеп от "Радикальной партии", который решил выйти из политсилы.



Был активистом националистических движений в Украине в 90-х годах. Политзаключенный режима экс-президента Виктора Януковича по делу "васильковских террористов" (в январе 2014 года получил 6 лет тюрьмы, амнистирован в феврале после победы Евромайдана).



В 2015 году Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по подозрению в получении взятки и других уголовных преступлениях. В 2016 Верховный Суд признал эти действия прокуратуры незаконными.



В 2017 году на Мосийчука совершили покушение – возле здания телеканала "Эспрессо TV" прогремел мощный взрыв. Нардеп тогда получил тяжелое ранение и именно поэтому сейчас ходит с палкой. При взрыве также погибли 2 телохранителя политика.