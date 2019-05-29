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      Мосийчук, вероятно, пришел пьяным на телеэфир: видео

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      Игорь Мосийчук обозвал телезрителей, которые заподозрили его в алкогольном опьянении
      Игорь Мосийчук обозвал телезрителей, которые заподозрили его в алкогольном опьянении / Кадр из видео

      Народный депутат Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK, вероятно, в нетрезвом состоянии. В этом политика заподозрили телезрители, и некоторые из них звонили в студию и делали Мосийчуку замечания.

      "По моему мнению, Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии", – сказал один из зрителей, который позвонил в студию.

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      На это нардеп ответил: "Вы можете оценивать, как угодно. Я нахожусь в состоянии, в котором я есть".

      Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: "Нетрезвое состояние, идиот, дурак" и другие. Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимание... Не будем уточнять (с какого центра), но мы все понимаем, из какого,
      – добавил со Мосийчук.

      Реагируя на такие слова нардепа, ведущий попросил его уважать зрителей.

      "Просто человек позвонил, сказал, вы там такой-сякой. Я скажу, откуда. Его попросили позвонить, чтобы дискредитировать меня. Вот и все", – ответил на замечание ведущего политик.

      Смотрите видео, где зритель заподозрил Мосийчука в алкогольном опьянении (на 18:05 минуте):

      До этого Мосийчук сказал, что в студию приехал из больницы и у него тяжелое психологическое состояние.

      Еще один зритель, который позвонил в эфир, спросил нардепа: "Вам чекушечку еще надо принести или бокал пива, чтобы Вы уже успокоились?"

      Мне надо принести Лозового, который сдохнет вместе со своей прокуренной и пропитой печенью,
      – ответил Мосийчук.

      Смотрите видео с Мосийчуком, которого заподозрили в алкогольном опьянении:

      Впоследствии Мосийчук опубликовал в своем Facebook такое сообщение:

      "Только что был в эфире телеканала ZIK и несколько человек по просьбе одного "товарища" спросили о моем состоянии. Отвечаю: после всех процедур, которые я прошел сегодня в клинике Шалимова, это выглядит цинично! Очень цинично!"

      Под клиникой Шалимова политик подразумевает Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

      В алкогольном опьянении народного избранника заподозрили и пользователи социальных сетей. Поэтому на Мосийчука в сети обвалился шквал критики и насмешек.

      Что известно об Игоре Мосийчуке?
      Политик, журналист, бывший заместитель командира добровольческого батальона "Айдар" и нардеп от "Радикальной партии", который решил выйти из политсилы.

      Был активистом националистических движений в Украине в 90-х годах. Политзаключенный режима экс-президента Виктора Януковича по делу "васильковских террористов" (в январе 2014 года получил 6 лет тюрьмы, амнистирован в феврале после победы Евромайдана).

      В 2015 году Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по подозрению в получении взятки и других уголовных преступлениях. В 2016 Верховный Суд признал эти действия прокуратуры незаконными.

      В 2017 году на Мосийчука совершили покушение – возле здания телеканала "Эспрессо TV" прогремел мощный взрыв. Нардеп тогда получил тяжелое ранение и именно поэтому сейчас ходит с палкой. При взрыве также погибли 2 телохранителя политика.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа СМИ Алкоголь Игорь Мосийчук
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