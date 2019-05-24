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      Мосийчук уходит из Радикальной партии из-за идеологических разногласий

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      Мосийчук объяснил, почему выходит из "Радикальной партии"
      Мосийчук объяснил, почему выходит из "Радикальной партии" / Newsone.ua/uk

      Нардеп Игорь Мосийчук подтвердил, что выходит из рядов "Радикальной партии Олега Ляшко". Политик пояснил, что серьезные идеологические разногласия тянули за собой конфликты с отдельными членами команды.

      Лидер партии Олег Ляшко одобрил такое решение Мосийчука и сказал: "Баба с воза –кобыле легче".

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      Я не могу идти наперекор собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю,
      – добавил Мосийчук.

      Он поблагодарил за годы плодотворного сотрудничества и Ляшко, и каждого члена команды: от народных депутатов до простых агитаторов.

      "Ухожу с уважением и благодарностью, и обещаю, что какая бы не сложилась ситуация в стране и политике, никогда не скажу плохого слова в адрес партии и ее представителей. Это моя дань нашему, совместно пройденному, пути", – пообещал нардеп.

      Сейчас Мосийчук определяется относительно дальнейших своих действий и пообещал, что как только примет какое-то конкретное решение, то сообщит об этом общественности и СМИ.

      Что известно про Игоря Мосийчука? Украинский политик, журналист, бывший заместитель командира добровольческого батальона "Айдар" и нардеп от "Радикальной партии".

      Был активистом националистических движений в Украине в 90-х годах. Политзаключенный режима экс-президента Виктора Януковича в деле "васильковских террористов" (в январе 2014 года получил 6 лет тюрьмы, амнистирован в феврале после победы Евромайдана).

      В 2015 Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали в здании парламента. Причина – подозрение в получении взятки и других уголовных преступлениях. В 2016 году Верховный Суд признал эти действия прокуратуры незаконными.

      В 2017 году на Мосийчука совершили покушение – мощный взрыв прогремел вблизи помещения телеканала "Эспрессо TV". Мосийчук получил тяжелое ранение и именно поэтому сейчас ходит с палкой. Во время взрыва также умерли 2 охранника депутата.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Олег Ляшко Радикальна партія Игорь Мосийчук
      Источник: 24 канал
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