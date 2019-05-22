Из фракции "Блока Петра Порошенко" вышли 4 народных депутата

С парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" вышли народные депутаты Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Об этом на заседании 22 мая официально объявила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Согласно поданным заявлениям (...), сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатольевича и Найема Мустафы из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде", – сказала Геращенко.

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Заявления о выходе из фракции "БПП" нардепы Найем, Лещенко и Залищук подали еще в феврале - перед выборами президента Украины. Тогда каждый из них указал причины такого решения.

После этого эти народные избранники заявили, что поддержат на выборах Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата в президенты от демократических сил. Напомним, что Гриценко не прошел во второй тур выборов.

Добавим, что Залищук, Лещенко и Найем прошли в парламент по партийному списку "БПП", поэтому могут быть лишены мандатов решением партии. А Корнацкий был избран по мажоритарному округу.