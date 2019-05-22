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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      З фракції "Блоку Петра Порошенка" вийшли 4 народних депутатів

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      З фракції БПП вийшли Заліщук, Корнацький, Лещенко і Найєм
      З фракції БПП вийшли Заліщук, Корнацький, Лещенко і Найєм / Колаж 24 канал

      З парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" вийшли народні депутати Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм. Про це на засіданні 22 травня офіційно оголосила віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

      "Згідно з поданими заявами (…), повідомляю про вихід народних депутатів України Заліщук Світлани Петрівни, Корнацького Аркадія Олексійовича, Лещенко Сергія Анатолійовича та Найєма Мустафи зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді", – сказала Геращенко.

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      Заяви про вихід з фракції "БПП" нардепи Найєм, Лещенко та Заліщук подали ще в лютому – перед виборами президента України. Тоді кожен з них вказав причини такого рішення.

      Після цього ці народні обранці заявили, що підтримають на виборах Анатолія Гриценка як єдиного кандидата у президенти від демократичних сил. Нагадаємо, що Гриценко не пройшов до другого туру виборів.

      Додамо, що Заліщук, Лещенко та Найєм пройшли до парламенту за партійним списком "БПП", тож можуть бути позбавлені мандатів рішенням партії. А Корнацький був обраний по мажоритарному округу.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Блок Петра Порошенка Ірина Геращенко Корнацький Аркадій Олексійович Мустафа Найєм Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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