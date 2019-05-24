Мосійчук іде з Радикальної партії через ідеологічні розбіжності

Нардеп Ігор Мосійчук підтвердив, що виходить з лав "Радикальної партії Олега Ляшка". Політик пояснив, що серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди.

Лідер партії Олег Ляшко привітав таке рішення Мосійчука і сказав: "Баба з воза – кобилі легше".

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Я не можу іти всупереч власним переконанням, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю,

– додав Мосійчук.

Він подякував за роки плідної співпраці і Ляшку, і кожному члену команди: від народних депутатів до простих агітаторів.

"Іду з повагою і вдячністю, та обіцяю, що яка б не склалась ситуація в країні і політиці, ніколи не скажу злого слова на адресу партії і її представників. Це моя данина нашому, спільно пройденому, шляху", – пообіцяв нардеп.

Наразі Мосійчук визначається щодо подальших своїх дій та пообіцяв, що тільки-но ухвалить якесь конкретне рішення, то повідомить про це громадськості та ЗМІ.

Що відомо про Ігоря Мосійчука? Український політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону "Айдар" і нардеп від "Радикальної партії".



Був активістом націоналістичних рухів в Україні у 90-х роках. Політв'язень режиму екс-президента Віктора Януковича у справі "васильківських терористів" (у січні 2014 року отримав 6 років в’язниці, амністований у лютому після перемоги Євромайдану).



У 2015 Мосійчука позбавили депутатської недоторканності та арештували в будівлі парламенту. Причина –а підозра в отриманні хабара та інших кримінальних злочинах. У 2016 Верховний Суд визнав ці дії прокуратури незаконними.



2017 року на Мосійчука скоїли замах – потужний вибух пролунав поблизу приміщення телеканалу "Еспресо TV". Мосійчук зазнав важкого пораненні і саме тому зараз ходить з ціпком. Під час вибуху також померли 2 охоронці депутата.