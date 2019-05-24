Баба з воза – кобилі легше: Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії"

Народний депутат України Ігор Мосійчук вирішив вийти з "Радикальної партії" Олега Ляшка. Лідер радикалів "привітав" таке рішення колеги.

Про це Олег Ляшко розповів у прямому ефірі телеканалу NEWSONE.

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"Хочу вас проінформувати, що Ігор (Мосійчук – 24 канал) є чинним народним депутатом України, але відтепер він не буде представляти "Радикальну партію", – сказав Ляшко.



Олег Ляшко сам повідомив про вихід Ігоря Мосійчука з партії

За його словами, зранку 24 травня відбулася розмова з Мосійчуком, де останній і повідомив, що подає заяву про вихід з партії.

Я вітаю таке його рішення. Баба з воза – кобилі легше,

– підсумував лідер "Радикальної партії".

І додав, що у них з Мосійчуком "різні життєві цінності".

Хто такий Ігор Мосійчук? 47 років, український політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону "Айдар" і народний депутат Верховної Ради у 2015-2019 роках від "Радикальної партії".



Активіст націоналістичних рухів в Україні у 90-х роках. Політв'язень режиму Януковича за так званою справою "васильківських терористів" (січні 2014 року отримав шість років ув'язнення, амністований у лютому після перемоги Євромайдану).



У 2015 позбавлений депутатської недоторканності та арештований у будівлі парламенту через підозру з боку ГПУ в одержанні неправомірної вигоди та інших кримінальних злочинах. У 2016 Верховний Суд визнав ці дії прокуратури незаконними.



2017 року на Мосійчука скоєно замах – потужний вибух пролунав поблизу приміщення телеканалу "Еспресо TV". Мосійчука важко поранили, померли два охоронці депутата.