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      Баба з воза – кобилі легше: Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії"

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      Ігор Мосійчук виходить з "Радикальної партії"
      Ігор Мосійчук виходить з "Радикальної партії" / "112 Україна"

      Народний депутат України Ігор Мосійчук вирішив вийти з "Радикальної партії" Олега Ляшка. Лідер радикалів "привітав" таке рішення колеги.

      Про це Олег Ляшко розповів у прямому ефірі телеканалу NEWSONE.

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      "Хочу вас проінформувати, що Ігор (Мосійчук – 24 канал) є чинним народним депутатом України, але відтепер він не буде представляти "Радикальну партію", – сказав Ляшко.

      Ляшко
      Олег Ляшко сам повідомив про вихід Ігоря Мосійчука з партії

      За його словами, зранку 24 травня відбулася розмова з Мосійчуком, де останній і повідомив, що подає заяву про вихід з партії.

      Я вітаю таке його рішення. Баба з воза – кобилі легше,
      – підсумував лідер "Радикальної партії".

      І додав, що у них з Мосійчуком "різні життєві цінності".

      Хто такий Ігор Мосійчук? 47 років, український політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону "Айдар" і народний депутат Верховної Ради у 2015-2019 роках від "Радикальної партії".

      Активіст націоналістичних рухів в Україні у 90-х роках. Політв'язень режиму Януковича за так званою справою "васильківських терористів" (січні 2014 року отримав шість років ув'язнення, амністований у лютому після перемоги Євромайдану).

      У 2015 позбавлений депутатської недоторканності та арештований у будівлі парламенту через підозру з боку ГПУ в одержанні неправомірної вигоди та інших кримінальних злочинах. У 2016 Верховний Суд визнав ці дії прокуратури незаконними.

      2017 року на Мосійчука скоєно замах – потужний вибух пролунав поблизу приміщення телеканалу "Еспресо TV". Мосійчука важко поранили, померли два охоронці депутата. 

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Мосійчук Олег Ляшко Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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