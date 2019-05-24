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      Баба с возу – кобыле легче: Ляшко сообщил о выходе Мосийчука из "Радикальной партии"

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      Игорь Мосийчук выходит из "Радикальной партии"
      Игорь Мосийчук выходит из "Радикальной партии" / "112 Украина"

      Народный депутат Украины Игорь Мосийчук решил выйти из "Радикальной партии" Олега Ляшко. Лидер радикалов "поздравил" такое решение коллеги.

      Об этом Олег Ляшко рассказал в прямом эфире телеканалу NEWSONE.

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      "Хочу вас проинформировать, что Игорь (Мосийчук – 24 канал) является действующим народным депутатом Украины, но теперь он не будет представлять "Радикальную партию", – сказал Ляшко.

      Ляшко
      Олег Ляшко сам сообщил о выходе Игоря Мосийчука из партии

      По его словам, утром 24 мая состоялся разговор с Мосийчуком, где последний и сообщил, что подает заявление о выходе из партии.

      Я поздравляю такое его решение. Баба с возу – кобыле легче,
      – подытожил лидер "Радикальной партии".

      И добавил, что у них с Мосийчуком "разные жизненные ценности".

      Игорь Мосийчук в Facebook объяснил свое решение об отставке идеологическими разногласиями. При этом он поблагодарил за годы плодотворного сотрудничества и Олега Ляшко, и каждого члена команды от народных депутатов до простых агитаторов.

      Кто такой Игорь Мосийчук?47 лет, украинский политик, журналист, бывший заместитель командира добровольческого батальона "Айдар" и народный депутат Верховной Рады в 2015-2019 годах от "Радикальной партии".

      Активист националистических движений в Украине в 90-х годах. Политзаключенный режима Януковича по так называемому делу "васильковских террористов" (в январе 2014 года получил шесть лет тюрьмы, амнистирован в феврале после победы Евромайдана).

      В 2015 году лишен депутатской неприкосновенности и арестован в здании парламента по подозрению со стороны ГПУ в получении неправомерной выгоды и других уголовных преступлениях. В 2016 году Верховный Суд признал эти действия прокуратуры незаконными.

      В 2017 году на Мосийчука совершено покушение – мощный взрыв прогремел возле здания телеканала "Эспрессо TV". Мосийчука тяжело ранили, умерли два охранника депутата.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Радикальна партія Олег Ляшко Игорь Мосийчук
      Источник: 24 канал
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