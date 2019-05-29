Мосийчук о своем "пьяном" виде: это следствие медицинских процедур

Народный депутат Игорь Мосийчук, которого телезрители обвинили в алкогольном опьянении в эфире ZIK, заверил, что не употреблял алкоголь. Зато политик объяснил, что его вялое состояние – следствие медицинских процедур.

28 мая Мосийчук выступал в прямом эфире телеканала ZIK, во время которого телезрители обвинили нардепа в том, что он – пьяный. Некоторые из зрителей звонили в студию и делали политику замечания, на которые Мосийчук обозвал этих людей уродами.

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Мосийчук уточнил, что в тот день ему проводили прижигание язв и гастроскопию под наркозом. Гастроскопия – это исследование эндоскопом пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, когда через рот пациенту вводят длинную трубку с оптической системой. Это позволяет увидеть поражения и патологии внутри.

"Имею несколько язв, которые тяжело лечатся, и несмотря на профилактику, время от времени открываются новые. (...) Мне нужно здоровье, но я не готов иметь его ценой работы и деятельности. Поэтому приходится работать и параллельно лечиться. Иногда я даю маху и пытаюсь совместить несовместимое, как вот вчера в один день – прижигание язв и гастроскопию под наркозом, и прямой эфир", – написал Мосийчук в своем Facebook.

Смотрите видео эфира, на котором Мосийчука обвинили в нахождении в состоянии алкогольного опьянения (на 18:05 минуте):

Наркоз требует периода восстановления после процедуры, но нардеп признался, что пренебрег этим.

Почему-то думал, что если не сажусь за руль, то все остальное не страшно, просто "возьму себя в руки, и айда на эфир и рабочие встречи. Как это может выглядеть со стороны, я не подумал, за что и поплатился: в течение эфира было несколько звонков от зрителей с замечаниями, что я якобы пьяный. Заторможенность и вялость после наркоза – это действительно похоже на действие алкоголя,

– пояснил политик.

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При этом он пожалел, что сорвался в адрес нардепа Андрея Лозового и извинился за сказанные обидные слова. Напряжение, которое было между политиками в последнее время, в этой ситуации просто взорвалось, пояснил Мосийчук.

Лозового Мосийчук оскорбил, когда отвечал на вопрос одного из телезрителей. Зритель позвонил в эфир и спросил у нардепа: "Вам чекушечку еще надо принести или бокал пива, чтобы Вы уже успокоились?". На это Мосийчук сказал: "Мне надо принести Лозового, который сдохнет вместе со своей прокуреной и пропитой печенью".