Мосійчук про свій "п’яний" вигляд: це наслідок медичних процедур

Народний депутат Ігор Мосійчук, якого телеглядачі звинуватили в алкогольному сп’янінні в ефірі ZIK, запевнив, що не вживав алкоголь. Натомість політик пояснив, що його млявий стан – наслідок медичних процедур.

28 травня Мосійчук виступав у прямому ефірі телеканалу ZIK, під час якого телеглядачі звинуватили нардепа в тому, що він – п’яний. Деякі з глядачів телефонували в студію та робили політику зауваження, на які Мосійчук обізвав цих людей виродками.

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Мосійчук уточнив, що того дня йому проводили припікання виразок і гастроскопію під наркозом. Гастроскопія – це дослідження ендоскопом стравоходу, шлунку, і дванадцятипалої кишки, коли через рот пацієнтові вводять довгу трубку з оптичною системою. Це дозволяє побачити ураження і патології всередині.

"Маю кілька виразок, які тяжко лікуються, і попри профілактику, час від часу відкриваються нові. (…) Мені потрібне здоров’я, але я не готовий мати його ціною роботи і діяльності. Тож доводиться працювати і паралельно лікуватись. Інколи я даю маху і намагаюсь поєднати непоєднуване, як от вчора в один день – припікання виразок і гастроскопію під наркозом, та прямий ефір", – написав Мосійчук у своєму Facebook.

Дивіться відео з ефіру, на якому Мосійчука звинуватили в перебуванні у стані алкогольного сп'яніння (на 18:05 хвилині):

Наркоз потребує періоду відновлення після процедури, але нардеп зізнався, що знехтував цим.

Чомусь думав, що якщо не сідаю за кермо, то все інше не страшно, просто "візьму себе в руки", та гайда на ефір і робочі зустрічі. Як це може виглядати зі сторони, я не подумав, за що і поплатився: протягом ефіру було кілька дзвінків від глядачів із зауваженнями, що я начебто п’яний. Загальмованість і млявість після наркозу – це дійсно схоже на дію алкоголю,

– пояснив політик.

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При цьому він пошкодував, що зірвався на адресу нардепа Андрія Лозового та вибачився за сказані образливі слова. Напруга, що була між політиками в останній час, у цій ситуації просто вибухнула, пояснив Мосійчук.

Лозового Мосійчук образив, коли відповідав на питання одного з телеглядачів. Глядач зателефонував в ефір та запитав у нардепа: "Вам чекушечку ще треба принести чи келих пива, щоб Ви вже заспокоїлись?". На це Мосійчук сказав: "Мені треба принести Лозового, який здохне разом зі своєю прокуреною і пропитою печінкою".