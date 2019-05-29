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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Мосійчук про свій "п’яний" вигляд: це наслідок медичних процедур

      62 Читать новость на русском
      Мосійчук пояснив, що не був п'яним у телеефірі, а відходив від наркозу
      Мосійчук пояснив, що не був п'яним у телеефірі, а відходив від наркозу / Pravda.com.ua

      Народний депутат Ігор Мосійчук, якого телеглядачі звинуватили в алкогольному сп’янінні в ефірі ZIK, запевнив, що не вживав алкоголь. Натомість політик пояснив, що його млявий стан – наслідок медичних процедур.

      28 травня Мосійчук виступав у прямому ефірі телеканалу ZIK, під час якого телеглядачі звинуватили нардепа в тому, що він – п’яний. Деякі з глядачів телефонували в студію та робили політику зауваження, на які Мосійчук обізвав цих людей виродками.

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      Мосійчук уточнив, що того дня йому проводили припікання виразок і гастроскопію під наркозом. Гастроскопія – це дослідження ендоскопом стравоходу, шлунку, і дванадцятипалої кишки, коли через рот пацієнтові вводять довгу трубку з оптичною системою. Це дозволяє побачити ураження і патології всередині.

      "Маю кілька виразок, які тяжко лікуються, і попри профілактику, час від часу відкриваються нові. (…) Мені потрібне здоров’я, але я не готовий мати його ціною роботи і діяльності. Тож доводиться працювати і паралельно лікуватись. Інколи я даю маху і намагаюсь поєднати непоєднуване, як от вчора в один день – припікання виразок і гастроскопію під наркозом, та прямий ефір", – написав Мосійчук у своєму Facebook.

      Дивіться відео з ефіру, на якому Мосійчука звинуватили в перебуванні у стані алкогольного сп'яніння (на 18:05 хвилині):

      Наркоз потребує періоду відновлення після процедури, але нардеп зізнався, що знехтував цим.

      Чомусь думав, що якщо не сідаю за кермо, то все інше не страшно, просто "візьму себе в руки", та гайда на ефір і робочі зустрічі. Як це може виглядати зі сторони, я не подумав, за що і поплатився: протягом ефіру було кілька дзвінків від глядачів із зауваженнями, що я начебто п’яний. Загальмованість і млявість після наркозу – це дійсно схоже на дію алкоголю,
      – пояснив політик.

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      При цьому він пошкодував, що зірвався на адресу нардепа Андрія Лозового та вибачився за сказані образливі слова. Напруга, що була між політиками в останній час, у цій ситуації просто вибухнула, пояснив Мосійчук.

      Лозового Мосійчук образив, коли відповідав на питання одного з телеглядачів. Глядач зателефонував в ефір та запитав у нардепа: "Вам чекушечку ще треба принести чи келих пива, щоб Ви вже заспокоїлись?". На це Мосійчук сказав: "Мені треба принести Лозового, який здохне разом зі своєю прокуреною і пропитою печінкою".

       

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Мосійчук Алкоголь ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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