Нардеп Мосійчук у прямому ефірі влаштував бійку з політологом: відео

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук влаштував бійку з політологом Олександром Семченком під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne.

Про це свідчить опублікований у мережі уривок ефіру.

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Так, на відео зафіксовано, як Мосійчук звинуватив Семченка в роботі на Росію, а політолог у відповідь назвав нардепа душевнохворим. Після словесної сутички на високих тонах Мосійчук підбіг до Семченка та почав бити його палицею. Політолог у свою чергу схопив народного обранця за шию і повалив на землю.

Варто зауважити, що Семченко – колишній очільник податкової поліції Сумщини часів президентства Віктора Януковича. На сьогодні екс-податківець позиціонує себе як політолог, при цьому дотримується проросійської позиції.

Словесна перепалка стартує з 1:20 хв.

Бійка Мосійчука зі Семченком: дивіться відео

До слова, 20 грудня після голосування у Верховній Раді про перейменування УПЦ МП на РПЦ побилися депутати від "Опозиційного блоку" та коаліції.