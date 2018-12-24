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      Нардеп Мосійчук у прямому ефірі влаштував бійку з політологом: відео

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      Бійка Мосійчука зі Семченком
      Бійка Мосійчука зі Семченком / Кадр з відео

      Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук влаштував бійку з політологом Олександром Семченком під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne.

      Про це свідчить опублікований у мережі уривок ефіру.

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      Так, на відео зафіксовано, як Мосійчук звинуватив Семченка в роботі на Росію, а політолог у відповідь назвав нардепа душевнохворим. Після словесної сутички на високих тонах Мосійчук підбіг до Семченка та почав бити його палицею. Політолог у свою чергу схопив народного обранця за шию і повалив на землю.

      Варто зауважити, що Семченко – колишній очільник податкової поліції Сумщини часів президентства Віктора Януковича. На сьогодні екс-податківець позиціонує себе як політолог, при цьому дотримується проросійської позиції.

      Словесна перепалка стартує з 1:20 хв.

      Бійка Мосійчука зі Семченком: дивіться відео

      До слова, 20 грудня після голосування у Верховній Раді про перейменування УПЦ МП на РПЦ побилися депутати від "Опозиційного блоку" та коаліції.

      Теги: Новини України Сутички Ігор Мосійчук Радикальна партія Новини політики Державна податкова служба Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
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