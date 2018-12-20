Депутати побились після ухвалення закону про зміни назви УПЦ МП: відео та фото

У четвер, 20 грудня, після голосування про перейменування назв УПЦ МП сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" і коаліції.

Після голосування за закон про зміни назви УПЦ МП депутат Нестор Шуфрич підбіг до спікера ВР Андрія Парубія та вимагав пере голосування.

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"Рішення прийняте, не біснуйтесь, бо мені доведеться вас просто перехрестити, виганяти біса", – заявив Парубій.



Бійка у Раді

Після цих слів нардеп Шуфрич зірвав з трибуни плакат із закликами віддати під суд Віктора Медведчука. Через це на нього накинувся депутат від "Народного фронту" Андрій Береза. До бійки долучились також Юрій Бойко та депутати з "Опоблоку".

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