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      Депутаты подрались после принятия закона об изменениях названия УПЦ МП: видео и фото

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      Драка в ВР
      Драка в ВР / 24 канал

      В четверг, 20 декабря, после голосования о переименовании названий УПЦ МП произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.

      После голосования за закон об изменениях названия УПЦ МП, депутат Нестор Шуфрич подбежал к спикеру ВР Андрею Парубию и требовал переголосования.

      Читайте также: Верховная Рада приняла законопроект об изменении названия УПЦ МП

      "Решение принято, не беснуйтесь, потому что мне придется вас просто перекрестить, выгонять беса", – заявил Парубий.

      бійка

      Драка в Раде

      После этих слов нардеп Шуфрич сорвал с трибуны плакат с призывами отдать под суд Виктора Медведчука. Из-за чего на него набросился депутат от "Народного фронта" Андрей Береза. В драку также включился Юрий Бойко и депутаты из "Оппоблока".

      Народные депутаты подрались после принятия закона об изменениях названия УПЦ МП: видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Нестор Шуфрич Верховная Рада Законодательство Религия Единая поместная церковь Андрей Парубий Юрий Бойко Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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