Депутаты подрались после принятия закона об изменениях названия УПЦ МП: видео и фото

В четверг, 20 декабря, после голосования о переименовании названий УПЦ МП произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.

После голосования за закон об изменениях названия УПЦ МП, депутат Нестор Шуфрич подбежал к спикеру ВР Андрею Парубию и требовал переголосования.

Читайте также: Верховная Рада приняла законопроект об изменении названия УПЦ МП

"Решение принято, не беснуйтесь, потому что мне придется вас просто перекрестить, выгонять беса", – заявил Парубий.

Драка в Раде

После этих слов нардеп Шуфрич сорвал с трибуны плакат с призывами отдать под суд Виктора Медведчука. Из-за чего на него набросился депутат от "Народного фронта" Андрей Береза. В драку также включился Юрий Бойко и депутаты из "Оппоблока".

Народные депутаты подрались после принятия закона об изменениях названия УПЦ МП: видео